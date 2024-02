Nike tira el precio de las zapatillas Nike Full Force Low: ¡consíguelas por menos de 65€!

A todos nos gusta lucir a la moda, fichar las nuevas tendencias y tener en nuestro armario lo que mejor nos sienta. Hay veces que lo más fashion no encaja con nosotros, pero muchas otras nos sienta de maravilla. ¡Y eso hay que aprovecharlo! Las zapatillas son uno de los elementos básicos en la mayoría de outfits, porque son súper fáciles de combinar y pegan en cualquier situación. Un look casual para ir a trabajar, uno de after-work, una cena más arreglada y hasta con un vestidazo en verano.

El calzado ya no es lo que era y las zapatillas son la mejor manera de reflejarlo. Los modelos que antes se utilizaban para practicar deporte, ahora están presentes en todos los looks y no solo por la estética. La moda siempre debe ser cómoda y este tipo de calzado lo es, porque unas buenas zapatillas deben hacerte sentir que caminas sobre algodones. Es la mejor opción para las largas caminatas y cuando te apetece priorizar tu comodidad.

Un imprescindible, ¿verdad? Pues las zapatillas Nike Full Force Low también apuntan a convertirse en protagonistas en tu armario con un diseño a la moda. Y lo mejor es que ahora tiene un súper 35% de descuento en Nike para que las consigas a un precio alucinante. ¡Aprovecha el ofertón!

Comprar en Amazon por (149,90) 108,90€

Las zapatillas Nike Full Force Low son la nueva versión de un modelo clásico de Nike y aunque incorpora el toque moderno, ha sabido conservar muy bien la estética retro.

Este calzado hace referencia a las AF1 clásicas, con una clara inspiración en los años 80, aunque con costuras retro y colores universitarios. Las zapatillas son de color blanco, con detalles en color negro, gris y con la suela en un blanco roto.

Una opción perfecta en cualquier ocasión, porque la sencillez y la elegancia nunca deben estar reñidas. Sentirás que cada paso es más cómodo que el anterior, porque con estas zapatillas Nike podrás darlo todo.

Comprar en Amazon por (149,90) 108,90€

La parte superior es de piel envejecida para una suavidad increíble. Además, se le suma la espuma visible para una mayor suavidad al apoyar la planta del pie. Un imprescindible que ahora puedes tener en tu armario por menos de 65€.