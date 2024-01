¿En busca del smartwatch perfecto?: el Samsung Galaxy Watch6 está rebajado un 22% PcComponentes

2024 ¿y tú todavía no tienes un smartwatch? Hay muchos motivos por los que te deberías sumar a la moda y no solo porque sea uno de los dispositivos electrónicos más populares del momento. La mayoría de la gente ya lo ha incorporado a su vida y no solo te invitamos a hacerlo para estar a la moda, sino porque tienen mucho que aportarte en el día a día. Son relojes inteligentes que por supuesto cumplen con la función de un reloj convencional, pero son capaces de medir cada aspecto de tu salud para tener todo siempre bajo control.

Con un smartwatch podrás estar al tanto de tu frecuencia cardíaca, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre y hasta medir la calidad del descanso. Y aunque no es imprescindible que seas una persona deportista, es un plus si te gusta practicar cualquier actividad física. Los relojes inteligentes son capaces de medir todos los datos de tu entrenamiento e incluso de ofrecerte consejos para que puedas mejorar tu rendimiento. Y al conectarlos con tu smartphone, las funciones mejoran considerablemente porque sentirás que tienes el control de tu vida en la muñeca.

Si quieres estrenarte por todo lo alto en el sector de los smartwatches, el Samsung Galaxy Watch 6 es una de las mejores opciones del mercado. Además, ahora tiene un 22% de descuento en PcComponentes por tiempo súper limitado. ¡Date prisa!

Comprar en PcComponentes por (319) 249€

El smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 pertenece a una nueva generación de relojes inteligentes que se ha basado en los modelos anteriores para mejorar enormemente sus prestaciones. Este dispositivo tiene una pantalla más grande de 1,5 pulgadas que también se complementa con nuevas opciones de personalización.

Llega a tu vida para convertirse en tu mejor compañero cuando practiques deporte, porque tiene 90 modos deportivos que te ayudarán a conseguir todos tus objetivos. Además, mide al mismo tiempo las funciones de salud para que recibas un informe mucho más completo.

Este smartwatch es capaz de analizar la composición de tu cuerpo, la cantidad de grasa y el nivel de agua, además de los aspectos habituales, como el nivel de oxígeno en sangre, la presión arterial o el nivel de estrés. Con la aplicación Health Monitor lo tendrás todo siempre bajo control.

Comprar en PcComponentes por (319) 249€

También podrás responder a tus notificaciones directamente desde el reloj, encontrar fácilmente tus dispositivos vinculados y también es resistente al agua. Un smartwatch todoterreno que está diseñado para adaptarse a ti ¡por menos de 250€!