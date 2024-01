HP tiene el ordenador de sobremesa perfecto para ser mucho más productivo: ¡ahora con 200€ de descuento!

La digitalización y el auge del teletrabajo obligan a tener en casa un ordenador e incluso un espacio en el que trabajar alejado de cualquier distracción. No importa si trabajas siempre en remoto, lo haces solo varios días a la semana o lo utilizas por las tardes para hacer consultas en Internet o echarle una mano a tus hijos con los estudios. Sea como sea, un dispositivo de sobremesa puede llegar a ser más útil que uno portátil, porque te permitirá instalarlo en cualquier mesa, despacho u oficina para ser totalmente productivo.

Los ordenadores de sobremesa suelen ofrecer un rendimiento superior en comparación con los portátiles, sobre todo en términos de capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria RAM. Es la opción perfecta para ofimática y navegación web, pero también para edición de video, trabajos de diseño gráfico y hasta para videojuegos. Además, un dispositivo de estas características es fácilmente ampliable si en algún momento cambian tus necesidades. Suelen tener una mejor relación calidad-precio en comparación con los portátiles convencionales y apuntan a convertirse en la manera perfecta de ser mucho más productivo en el día a día.

Además, ahora podrás ahorrar en tu compra con el ordenador PC All in One HP Pavilion 24 porque tiene un 20% de descuento en la HP Store por tiempo limitado. Oportunidades así no se presentan todos los días, así que aprovéchala ¡y llévate el dispositivo perfecto por 200€ menos!

El PC All in One HP Pavilion 24 es un ordenador de sobremesa que ha sido diseñado para elevar los estándares de la productividad mientras trabajas, estudias o disfrutas de tu entretenimiento favorito. No importa cuáles sean tus objetivos, porque este dispositivo está diseñado para cumplirlos.

Una de las claves es el potente procesador AMD Ryzen™ de la serie 5000 que incorpora, diseño para darle vida a tus experiencias e historias. Destaca por haber mejorado la velocidad en comparación con modelos anteriores, además de por tener Windows 11 para acceder a un amplio catálogo de aplicaciones y posibilidades.

Este ordenador de sobremesa ofrece hasta 1 TB de almacenamiento SSD con una tecnología de doble canal que duplica la velocidad de comunicación entre el controlador de la memoria y la RAM para mejorar el rendimiento general.

También incorpora una cámara de alta calidad perfecta para videollamadas, 25 GB de almacenamiento extra en la nube y una experiencia de sonido súper potente. Es todo lo que necesitas en el día a día ¡por menos de 800€!