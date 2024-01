HP tiene el ordenador portátil convertible perfecto ¡y ahora tiene 200€ de descuento!

¿Me compro un ordenador portátil o una tablet? Si tienes pensado hacerte con un nuevo dispositivo electrónico, quizá te has hecho esta pregunta. Y la entendemos perfectamente, porque los dos aparatos tienen ventajas importantes que pueden serte útiles en contextos muy diferentes. Pero la solución no es elegir uno, ni tampoco gastarte el dinero en los dos porque probablemente no seas capaz de rentabilizar la inversión. Hay una alternativa mucho mejor y está en el ordenador portátil convertible, un dispositivo súper versátil que puede funcionar como ordenador y como tablet al mismo tiempo y por el mismo precio.

Son la última revolución del sector, un 'todo en uno' que llega para hacerte la vida mucho más fácil. El ordenador portátil convertible tiene la apariencia de un dispositivo convencional, pero con la ventaja de que la pantalla se puede girar para convertirlo fácilmente en una tablet. Por supuesto, tienen pantalla táctil y muy buenas prestaciones en cuanto a procesador, rendimiento y gráficos. Son una ventaja para los que necesitan un dispositivo multifunción, para quien teletrabaja en cualquier parte del mundo o combina alguna profesión artística con el contenido de entretenimiento.

Te convence la idea, ¿verdad? A nosotros también, y mucho más ahora que el ordenador portátil convertible táctil HP Envy x360 tiene un 20% de descuento en HP. Aprovecha la oferta, solo disponible por tiempo limitado, y estrena el dispositivo más versátil del mercado ¡por menos de 800€!

El ordenador portátil convertible táctil HP Envy x360 es un dispositivo de 15,6 pulgadas y, por supuesto, 2 en 1 que se adapta por completo a tus necesidades. Es de color gris oscuro y con pantalla táctil para añadirle un plus de funcionalidad.

La pantalla de este modelo es uno de sus puntos fuertes, porque tiene una resolución de 1920 x 1080 con imágenes nítidas y un ángulo de visualización de 178º. Así, podrás disfrutar siempre de los colores más espectaculares sin importar sin importar la iluminación exterior.

Otra característica que nos encanta es su procesador AMD Ryzen™ 7. Es el responsable de que este ordenador portátil convertible tenga un rendimiento espectacular, pues también incluye una nueva arquitectura que permite que la batería dure mucho más incluso en multitarea y con aplicaciones exigentes.

También tiene carga rápida, una cámara de alta calidad, sistema operativo Windows 11 y los sistemas más avanzados para que tú solo tengas que preocuparte por tu productividad. ¡Y encima cuesta menos de 800€ en HP!