Los 10 mejores pastilleros semanales del 2023

Cuando una persona debe tomar medicación de manera habitual, ha de tener mucho cuidado a la hora de organizarse. No se deben saltar tomas ni tampoco tomar pastillas que no tocan. Pero a veces ocurre que nos olvidamos de si ya hemos tomado determinada pastilla o no. En otras ocasiones, si se deben tomar diferentes pastillas, cuesta recordar cuál toca a cada momento del día. Pero llevar un mejor control de las medicinas es fácil con un pastillero semanal.

A la hora de elegir uno u otro lo que se debe tener en cuenta es cuántas pastillas se deben tomar. No es lo mismo si solo se ha de ingerir una píldora por la mañana y otra por la noche que si se deben tomar cuatro medicinas distintas a lo largo del día. Tampoco es lo mismo si es un tratamiento a largo plazo que de tan solo una semana. Así pues, lo primero es valorar el caso personal de cada uno y, después, solo falta escoger uno de los 10 pastilleros semanales que mostramos a continuación.

Comprar en Amazon

Este pastillero semanal de píldoras de bambú representa una alternativa ecológica y práctica para ordenar y guardar una semana completa de vitaminas, medicamentos o suplementos alimenticios. Además, cuenta con un tamaño ideal para llevar en el bolsillo y una tapa deslizante magnética que garantiza un cierre seguro. El producto está confeccionado con bambú natural certificado por el FSC, siendo un dispensador de pastillas con un diseño atractivo que promueve condiciones laborales óptimas en su ensamblaje.

Comprar en Amazon

Por otro lado, también es muy buena opción este pastillero semanal grande de una toma diaria. En cada compartimento caben varias pastillas, por lo que si tomas solo una píldora al día pero tienes un tratamiento a largo plazo, este puede ser el ideal para ti.

Comprar en Amazon

Quizá en tu caso has de tomar dos pastillas diferentes cada día, entonces puede resultarte muy útil este pack de dos organizadores de medicamentos grandes. Como en el caso anterior, dentro de cada compartimento caben varias pastillas, por lo que podrás organizar tu toma de medicinas de varias semanas.

Comprar en Amazon

¿Has de tomarte dos pastillas al día? Entonces te puede interesar este colorido organizador de medicamentos de dos tomas diarias. Cada compartimento tiene escrito el día de la semana y el momento del día en que has de tomarte las píldoras: mañana o noche. Además, lleva impresas unas pequeñas ilustraciones para que resulte más visual. Pero lo más interesante de este pastillero es que puede separarse por días y en caso de tener que irte unos días de casa podrás llevarte únicamente los días que necesites.

Comprar en Amazon

Parecido al anterior es este otro organizador de medicamentos, pues también está diseñado para quienes han de hacer dos tomas diarias. Pero en su caso, lleva dos ilustraciones grandes de un sol y una luna, pues está pensado para hacerlo más comprensible para personas mayores y que no se equivoquen a la hora de tomarse las pastillas de la mañana y las de la noche.

Comprar en Amazon

¿Has de hacer tres tomas diarias de medicamentos? Entonces puede gustarte este pastillero semanal. Cada compartimento lleva indicadas las tres primeras letras del día de la semana, una pequeña ilustración referente al momento del día en que debe tomarse cada píldora y, por supuesto, ese mismo momento del día escrito. Así, es perfecto para ti si necesitas tomar una pastilla por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. También si quieres organizar tu toma de medicinas de varias semanas, pues los compartimentos son grandes y caben muchas pastillas.

Comprar en Amazon

Este otro organizador de medicamentos de tres tomas diarias es parecido al anterior, aunque en su caso cada cajita solamente lleva escrita la comida en la que se debe tomar la píldora: desayuno, comida y cena. El día de la semana va indicado con una sola letra en el estuche donde se guardan los pastilleros. Además, uno de sus puntos a favor es que cada pastillero es extraíble y en cada cajita caben 14 pastillas de tamaño medio.

Comprar en Amazon

Es posible que tú debas tomarte cuatro pastillas cada día y, en ese caso, resulta muy útil este organizador de medicamentos de cuatro tomas diarias. Tiene formato vertical y cada día es un pequeño cajoncito. Al extraerlo aparecen cuatro compartimentos con el momento del día escrito y una ilustración que hace referencia a la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. ¡Es muy visual!

Comprar en Amazon

También es muy interesante este otro pastillero semanal de cuatro tomas, en cuyo caso dichas tomas se reparten entre desayuno, comida, merienda y cena. Cada día de la semana tiene un color diferente y es extraíble del estuche donde se guardan todos. No lleva ilustraciones, pero de todos modos no da lugar a confusiones.

Comprar en Amazon

Para terminar esta lista queremos mostrarte un organizador de medicinas con cinco compartimentos diarios. En su caso tampoco lleva ilustraciones, pero sí marca claramente cuándo se debe tomar cada píldora. Así, lleva un compartimento para la mañana, otro para el mediodía, otro para la tarde y otro para la noche. Pero además dispone de un quinto compartimento por si en algún momento se requiriese hacer una toma más. ¿Ya has decidido con cuál de todos estos prácticos pastilleros semanales vas a quedarte?