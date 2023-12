El ordenador de sobremesa HP perfecto para regalar esta Navidad ¡ahora con 200€ de descuento!

¿Buscas un nuevo dispositivo electrónico? Ya sea porque el tuyo se ha quedado anticuado, tus necesidades hayan cambiado o simplemente quieras darte un capricho para mejorar tu vida, la Navidad es un buen momento para regalar o autoregalarte. Hay muchas opciones, pero si buscas el modelo perfecto para teletrabajar e incluso disfrutar de tus videojuegos favoritos, un ordenador de sobremesa es la opción más acertada. Podrás montarte tu propia oficina en cualquier rincón del hogar y disfrutar de la mejor potencia y versatilidad sin moverte de casa.

Estos dispositivos suelen tener una pantalla de grandes dimensiones que mejoran considerablemente la experiencia de usuario. Ya no solo porque permiten disfrutar de cualquier contenido a todo color, también porque tienen la pantalla a la altura de los ojos. De esta manera, se reducen los dolores de cuello y de espalda, pues tanto el teclado como el ratón sí que se mantienen a la altura de los hombros. Es la opción más recomendable para quien pasa demasiadas horas en la misma postura. Además, suelen ganar en cuanto a potencia, capacidad de almacenamiento y refrigeración con respecto a los modelos portátiles.

¿Quieres conseguir la mejor opción del mercado a un precio competitivo? Entonces, el ordenador de sobremesa All in One HP Pavilion 24 es uno de los modelos más potentes y ahora tiene un 20% de descuento en HP para que puedas conseguirlo a un precio top. ¡Date prisa y ahorra 200€ en la compra de tu nuevo dispositivo!

Comprar en HP por (999) 799€

El ordenador de sobremesa All in One HP Pavilion 24 es el dispositivo que no sabías que necesitabas en tu hogar, pero que va a mejorar considerablemente tu vida y tu manera de trabajar. Su pantalla de 23,8 pulgadas es su punto fuerte, ya que ofrece el espacio suficiente para disfrutar de cualquier contenido y, por supuesto, para ser más productivo en el trabajo.

Con Windows 11 incorporado, es el dispositivo con el que pensar, expresarte y crear de una manera más natural, sencilla e intuitiva. Además, con el procesador AMD Ryzen™ de la serie 5000 con gráficos Radeon™. Se adaptan a tus necesidades con una velocidad alucinante incluso en las tareas más exigentes.

Es la opción más cómoda si buscas mejorar tu productividad, pero no es su único punto fuerte. Este ordenador de sobremesa también es perfecto para disfrutar del entretenimiento, de los videojuegos e incluso para retransmitir contenido en streaming.

Su filtro Low Blue Light protege tu salud ocular, a lo que se suman sus 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento SSD para que nunca tengas que renunciar a nada. Es una de las opciones más potentes del mercado ¡y ahora cuesta menos de 800€ en la tienda oficial de HP! Un chollazo para esta Navidad.