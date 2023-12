Los 10 mejores regalos de empresa del 2023

Hay ocasiones en que los dueños de determinadas empresas quieren tener un detalle con sus empleados. Y si estás aquí, es porque ese es tu caso. Quizá tu idea es regalarles algo por Navidad más allá del típico lote con turrones, embutidos y vinos. Puede que pienses en elegir otra cosa como complemento. O que simplemente busques inspirarte para otro momento especial, como el 20º aniversario de tu compañía.

Sea como sea, la cuestión es que tienes dudas y que no sabes muy bien cómo elegir eso que vas a regalarle a tus trabajadores. Pero no te preocupes, porque estás en el lugar indicado. A continuación vamos a dejarte una lista con los que creemos que son 10 buenos regalos de empresa, pues cualquier persona podrá sacarles provecho. Porque al final, ya que se tiene el detalle y se refuerza la relación entre jefe y empleados, no hay nada mejor que hacerlo con algún producto útil.

Una tote bag es un regalo de empresa sencillo a la vez que práctico. A tus trabajadores y trabajadoras les vendrá genial para llevar dentro, por ejemplo, el almuerzo del día. Quizá prefieran meter una botellita de agua o la ropa sucia que se llevan a casa a lavar. Pero lo que está claro es que le sacarán provecho. ¿Y qué tiene de especial, además de eso? Pues que está fabricada en algodón y es muy resistente, que cuenta con cierre de solapa, tiene unas dimensiones de 39 x 42 cm por lo que es amplia y que se puede personalizar con el logo de la empresa.

También es muy buen regalo de empresa una botella de agua de acero inoxidable como estas de la imagen que podrán llevarse al trabajo todos los días para mantenerse hidratados. Está completamente libre de BPA, por lo que es segura para la salud. Dispone de tapón de plástico y es hermética, razón por la cual tus empleados podrán despreocuparse de posibles fugas. Pero para ti, lo mejor de todo es que podrás personalizarla y agregar o bien una palabra positiva o bien el nombre de tu empresa junto a tu logo.

También podrás personalizar con el logo de la empresa o con una fotografía grupal de los trabajadores este calendario de Promo Shop que puedes comprar en pack para que te salga más económico. Es una muy buena idea de regalo de empresa, puesto que como las otras opciones también esta resulta muy práctica. Cuenta con una página por mes y los números son grandes, y es ideal para colocarlo en la cocina y llevar un control de los días.

Quizá regalar un bolígrafo es menos original, pero sin lugar a dudas también es una buena elección cuando se busca un artículo corporativo. Y es que como ocurre con los productos anteriores, este bolígrafo es personalizado y se puede grabar con la palabra que tú elijas. Por supuesto, también puede comprarse en pack, de modo que te saldrá más económico que si compras las unidades de una en una. Tienes packs de 10, 25, 50, 100, 200 y 500 unidades.

Quizá te guste más esta idea: regalarles un bolígrafo, pero también una libreta personalizada. La libreta tiene unas dimensiones de 18 x 13 cm y es perfecta para llevar en el bolso o la bolsa del trabajo y hacer pequeñas anotaciones. Tiene tapa dura y dicha tapa es personalizable, por lo que podrás agregarle el logo de la empresa o poner una fotografía de todos los trabajadores.

Todo jefe quiere que sus empleados sean productivos y rindan bien en sus jornadas laborales. Así pues, consideramos que es una muy buena opción, si quieres hacerles un regalo de empresa, optar por hacerles entrega de un ejemplar del libro 'Revolución de la productividad: controla tus tiempos y cumple tus objetivos', del autor Marc Reklau. En él, tus trabajadores encontrarán un listado de técnicas para lograr una productividad extrema y, lo mejor, es que se las encontrarán en una lectura amena.

El aceite está muy caro, por lo que tus empleados agradecerá recibir un lote que contiene cuatro variedades de aceite de oliva y un jabón. Es un regalo de empresa perfecto en cualquier caso, pero especialmente si es una empresa de alimentación o un supermercado. Sea como sea, todos quedarán encantados por recibir este pack de aceites de La Chinata.

¿Te ha gustado la idea de regalarles algo relacionado con la alimentación pero prefieres elegir entre dos opciones? Quizá te guste más este lote que incluye un vino Rioja Antaño de 37,5 cl, un paté de lomo ibérico de 30g, un paté al Pedro Ximénez de 30g y dos cremas de queso. Seguro que tus trabajadores quedan super contentos y se alegran de formar parte de tu empresa cuando pruebes los productos.

Después de una larga jornada de trabajo, seguro que tus empleados desearían poder dedicarse un poco de tiempo a sí mismos. En el caso de las mujeres, está claro que agradecerán un regalo de empresa como este: un set de baño para mujeres que incluye 90 ml de gel de ducha, 90 ml de espuma de baño, 90 ml de loción corporal, 50 ml de peeling y una esponja peladora hecha de nylon.

Si el regalo de empresa anterior te ha parecido idóneo, entonces compleméntalo con este otro: un lote de productos de higiene diseñados para la piel de los hombres. En su caso, contiene un gel de baño 3 en 1, un champú reparador, un desodorante invisible y una crema hidratante. Por tanto, podrán darse un baño relajante después de una jornada de trabajo y mimar su piel aplicándose crema mientras se dan un ligero masaje.

¿Con cuál de todos estos regalos de empresa vas a sorprender a tus empleados?