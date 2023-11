Este es el seguro de responsabilidad civil para perros que necesitas para anticiparte a la nueva Ley de Bienestar Animal

La nueva Ley de Bienestar Animal entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023 y, además de imponer nuevas sanciones y normas sobre el cuidado de las mascotas dentro y fuera del hogar, también propone un cambio muy importante para muchos: hacer obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil para perros. Tu pequeño gran amigo peludo debe estar asegurado frente a las mil y una situaciones que os podéis encontrar en el día a día.

La ley se está estableciendo poco a poco, con normas que ya están en marcha y otras que no. De hecho, todavía no es obligatorio contratar el seguro para perros, aunque sí es conveniente prepararse para que, cuando llegue el momento, no sea necesario tener prisas ni hacer una mala contratación. Con las mascotas siempre hay que ser precavidos, por eso, ahora es el momento para buscar y contratar el mejor seguro.

Y eso es algo que vas a tener muy fácil, porque el seguro de responsabilidad civil para perros de AXA se ha diseñado pensando no solo en cumplir la normativa que se acabará imponiendo, sino también en dar todas las facilidades y comodidades a los dueños de las mascotas. Sus coberturas se pueden ajustar a medida de tus necesidades y de las de tu perro, con diferentes capitales de cobertura y, por supuesto, los precios más competitivos. ¿Te estás planteando dar el paso antes de que te pille el toro? Pues sigue leyendo.

Contrata ya tu seguro de responsabilidad civil para perros de AXA

¿Cuándo será obligatorio el seguro para perros?

Seguramente, esta será la primera pregunta que te ronde la cabeza. Lo cierto es que todavía no hay una fecha clara para ello. La normativa de la nueva ley ha entrado en vigor, pero tiene dos flecos sueltos: el curso de formación para tener mascotas y el seguro de responsabilidad civil para perros.

¿Por qué? Porque, para poder aprobar esas dos partes de la ley es necesario que se valide un reglamento que determine exactamente los límites tanto para los seguros como para la formación, y eso es algo que debe ser ratificado con un gobierno establecido. Dado que el actual está en funciones tras las últimas elecciones generales, no será hasta que haya un gobierno cuando se apruebe esta parte de la ley. Es posible que, antes de que acabe 2023, se termine de aprobar y el seguro para perros se convierta en obligatorio. Por eso, conviene tener opciones recomendables a la vista.

Contrata ya tu seguro de responsabilidad civil para perros de AXA

Seguro de responsabilidad civil para perros de AXA

Disfruta de tu perro con toda la tranquilidad del mundo y sin miedo a incumplir los requisitos legales de la nueva normativa. Esa es la premisa principal del seguro para perros de AXA. Su seguro de responsabilidad civil para perros ofrece 4 niveles de protección en base al tipo de mascota que tengas. Podrás escoger diferentes capitales que van desde los 150.000 € hasta 1.200.000 € por tu perro, con la posibilidad de añadir coberturas extra.

Tanto si tienes un perro de compañía no peligroso, como uno potencialmente peligroso, o si buscas un seguro para un perro de guardia y/o vigilancia, ellos tienen lo que necesitas. No importa la raza, porque este seguro se amolda a las condiciones y requisitos que haya para cada una de ellas. Además, se encarga de cubrir todas las necesidades que puedan surgir. ¿Hay otras personas encargándose de pasear o cuidar al perro en ocasiones? AXA ofrece cobertura de responsabilidad civil también para los cuidadores que se encarguen de tu perro. ¿Te preocupa que la normativa cambie? Han diseñado un seguro para que te despreocupes, cumpliendo toda la legislación que haya tanto a nivel estatal como autonómico.

Contrata ya tu seguro de responsabilidad civil para perros de AXA

También se aseguran de que no tengas que preocuparte por cuánto cuesta un seguro de responsabilidad civil para perros, ya que ofrecen precios competitivos. Además, en caso de dudas, puedes contactar fácilmente con ellos rellenando un sencillo formulario y el equipo de AXA atenderá a tu solicitud para darte toda la información que necesites sobre su seguro especial para mascotas.