'Love your skin': el libro de ISDIN con testimonios reales que te enseña a amar y cuidar tu piel

¿Cuántas veces te has mirado al espejo y, en lugar de admirar la belleza que tienes delante, solo has sido capaz de darle importancia a las imperfecciones? No eres tú, es una cultura muy arraigada que a veces nos impide quedarnos con lo verdaderamente importante. Nos enseñan a plantarle cara a las arrugas, pero se olvidan de que nos recuerdan dónde han estado las sonrisas. Quieren luchar contra las líneas de expresión sin recalcar en que son un viaje a través de las emociones del pasado. Buscan combatir el acné, aunque suele ser sinónimo de juventud y anticipa el mundo de posibilidades que está por venir. Si este lenguaje tan negativo siempre te ha acompañado y durante años te ha hecho odiar tu piel, ahora ISDIN quiere cambiar para siempre el enfoque con el libro 'Love your skin'.

Esta valiosa e importante iniciativa nace con la intención de que aprendas a cuidar y a amar tu piel. Pero, sobre todo, ISDIN quiere que entiendas que no eres tu acné, tus arrugas ni tus imperfecciones. Sus páginas son la vía hacia el empoderamiento, una invitación a dejar atrás la falta de autoestima, las inseguridades y, por fin, aprender a abrazar la vulnerabilidad. El libro 'Love your skin' es para ti si quieres entender por qué cada piel es única y estás dispuesto a tener una relación más sana con este órgano tan importante de nuestro cuerpo. Entender e interiorizar este concepto es sinónimo de disfrutar de una vida mucho más sana, feliz y bonita.

Compra el libro 'Love your skin' ya en El Corte Inglés

El libro de ISDIN revela los mejores secretos para cuidar la piel, está repleto de consejos que puedes aplicar en el día a día y, sobre todo, es un valioso recopilatorio de testimonios reales. Historias que inspiran, que conmueven y que te harán tomar conciencia de la importancia que la piel tiene en el bienestar físico y emocional. La belleza está en los ojos de quien mira y las 176 páginas de 'Love your skin' son la mejor prueba de ello. Te invitamos a descubrirlo por ti mismo, pero antes tenemos mucho más que contarte sobre este libro.

Descubre todos los secretos del libro 'Love your skin' de ISDIN

Fotografías del libro LOVE YOUR SKIN de ISDIN – Mariona Vilarós

El libro 'Love your skin' de ISDIN es el camino para explorar la conexión con nuestra piel con el fin de cuidarla y amarla como se merece. No solo es el órgano más grande del cuerpo y uno de los que más funciones cumple, también es nuestro 'caparazón'. La piel protege nuestro interior al mismo tiempo que nos conecta con el exterior y es la única que vive las emociones junto a nosotros. Este libro es una guía que te enseñará a sentirte mucho mejor con tu piel. En sus 176 páginas, encontrarás los secretos que esconde tu dermis, los consejos que te permitirán cuidarla como se merece y los hábitos para lucir una piel sana. Además, entenderás que amar tu piel es el camino hacia una vida plena y feliz.

Compra el libro 'Love your skin' ya en El Corte Inglés

Fotografías del libro LOVE YOUR SKIN de ISDIN – Mariona Vilarós

'Love your skin' es para ti si ya amas tu piel o si necesitas un empujón para hacerlo. Seas como seas, tenemos muy claro que este libro te va a inspirar a través de 12 historias reales, seleccionadas por el equipo de ISDIN, que son un ejemplo de superación. Testimonios de personas que lo han pasado mal por la condición de su piel —acné, manchas, pecas o vitíligo— y ahora, que han aprendido a amar sus (im)perfecciones, disfrutan de un mayor bienestar emocional. Cuando leas este libro, entenderás que la relación con tu piel puede ser maravillosa si de verdad comprendes el papel que juega sobre tu bienestar físico y emocional. Además, todos los beneficios de la compra de 'Love your skin' irán destinados íntegramente al proyecto que ISDIN lleva a cabo junto a la Fundación África Directo en Mozambique. Se encargan de mejorar la vida de las personas con albinismo, una comunidad con un alto riesgo de padecer cáncer de piel.

Compra el libro 'Love your skin' ya en El Corte Inglés

Además de comprometerte a amar tu piel para siempre, estarás poniendo tu granito de arena a un proyecto solidario que ayuda a las comunidades más desfavorecidas. Estamos seguros de que sus 176 páginas no solo no te van a dejar indiferentes, sino que te van a cambiar la vida. ¡Corre a por tu ejemplar!