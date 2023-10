Los botines más bonitos y cómodos de este otoño están en la nueva colección de Fluchos y Dorking

Los botines son el calzado por excelencia cuando llega el frío, ya que combinan con absolutamente todo y permiten lucir un look mucho más elegante y sofisticado. Por eso, si ya has hecho el cambio de armario y estás pensando en hacerte con el mejor calzado para este otoño, ¡tienes que descubrir la colección On The Road disponible en Fluchos! Encontrarás modelos para todos los gustos que no solo destacan por sus diseños, también por su comodidad extrema.

Sabemos lo complicado que es encontrar un calzado que sea bonito y cómodo al mismo. Que se adapte a la forma de tu pie, que combine con cada uno de tus outfits y que encima te hagan sentir seguro en cada paso. Aunque te invitamos a descubrir por ti mismo la colección disponible en Fluchos: por un lado los modelos Cristel de Dorking —para mujer—y los modelos Kasper de Fluchos —para hombre—. Estamos seguros de que cuando descubras sus características y sus ventajas no querrás ningún otro calzado. ¡Toma nota!

Descubre ya la nueva colección de Fluchos y Dorking

¿Eres fan de la moda y te gusta que tu look hable por ti? Entonces, los botines Cristel potenciarán tu personalidad arrolladora y elegante con un diseño que no dejará indiferente a nadie. Tanto que no querrás salir de casa sin ellas. Son de color marrón con un ligero tono rojizo, pero probablemente lo que más te haya llamado la atención sea su tacón de siete centímetros.

La combinación del tacón cuadrado con la plataforma delantera consigue la comodidad que necesitas. Sentirás que caminas sobre algodones y estamos seguros de que en cuanto las pruebes, ganarás seguridad en casa pisada. Además, sus líneas femeninas y sofisticadas, junto con sus materiales agradables, hacen que los botines Cristel de Dorking sean súper elegantes.

Y como la comodidad es una de las máximas de este modelo, incorporan una cremallera en el lateral. No solo son ideales para caminar, también muy fáciles de calzar. ¡Consíguelos ahora!

Comprar en Fluchos

Los botines Kasper son un modelo masculino y pertenecen a la nueva colección On The Road de Fluchos. Este calzado se convertirá en un imprescindible en tu armario, pues son de color marrón y están fabricados con piel de alta calidad. Lo mejor es que tienen una estética semi informal, lo que significa que puedes llevar tus nuevos botines al trabajo, cuando salgas a tomar algo de 'afterwork' y también en una cena elegante por la noche. ¡Siempre lucirás el mejor estilo!

Y no solo se convertirán en tu calzado favorito por el diseño, también por la comodidad. Fluchos ha sabido combinar perfectamente la tecnología con la tradición para ofrecerte la máxima comodidad en cada pisada. Dejarás huella por donde pases, pues además están diseñados para elevar al siguiente nivel tu look y reflejar tu personalidad.

Lo que los hace también muy especiales es que están inspirados en la esencia clásica de Fluchos, pero se fusionan perfectamente con las tendencias actuales para que siempre vayas a la moda. Por supuesto, los botines Kasper tienen detalles que te conquistarán: una suela de TR con ligero tacón, elásticos en los laterales para calzarlos fácilmente y una cremallera en el lateral opuesto para mayor sujeción. ¡Son la última revolución en moda masculina! Y ahora, si te suscribes a la newsletter de Fluchos, ¡podrás conseguir cualquier modelo con un 5% de descuento!

Comprar en Fluchos