Llévate una cafetera de cápsulas Dolce Gusto ¡por menos de 55 euros en el Amazon Prime Day octubre 2023!

¿Alguna vez has dicho la frase 'yo sin un café, no soy persona'? Entonces, está claro que necesitas una cafetera de cápsulas para disfrutar de una buena taza de tu bebida favorita cada mañana. Si tu modelo anterior ya no funciona como debería o si quieres deshacerte por fin de los clásicos aparatos manuales y sus filtros, ¡el Amazon Prime Day octubre 2023 es para ti! La gran Fiesta de las Ofertas Prime vuelve un año más con descuentos increíbles y los precios más bajos del año en una amplia selección de productos. ¡Solo para clientes Prime y hasta el 11 de octubre!

Las cafeteras de cápsulas son la última revolución en el sector de los pequeños electrodomésticos. Irrumpieron en el mercado hace varios años, pero se han encargado de demostrar que es posible preparar una taza de café en tiempo récord, sin filtros y solo pulsando un botón. Estos modelos calientan el agua en unos segundos, detectan la cápsula introducida, ajustan la presión de forma automática ¡y preparan el mejor café que hayas probado nunca! Además, lo hacen con el sabor de siempre, con todo el aroma y con una textura súper cremosa. Estamos seguros de que es todo lo que necesitas para empezar el día con motivación.

Si buscas el modelo perfecto, ¡lo encontrarás en las ofertas del Amazon Prime Day! La cafetera de cápsulas Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS es la opción ideal para incorporar a tu cocina ¡y ahora tiene un 39% de descuento solo para clientes Prime! Aprovecha ya este chollazo.

Comprar en Amazon por (89) 54 euros

La cafetera de cápsulas Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS llama la atención a simple vista por su color rojo fresa tan intenso y característico. Sin embargo, si eres más de tonos oscuros y discretos, también está disponible en negro.

Este modelo de Dolce Gusto tiene 15 bares de presión. Son más que suficientes para conseguir un resultado perfecto con todas las especialidades de café. Por supuesto, podrás preparar un capuccino, un café con leche, un espresso e incluso chocolate y tés. ¿Qué más necesitas?

La cafetera Piccolo XS incorpora un sistema de cápsulas inteligente que le saca el máximo partido al dispositivo. Así, son capaces de reconocer la cápsula introducida y de garantizar la presión perfecta para cada especialidad.

Es un dispositivo manual, permite preparar bebidas frías y calientes, tiene un tanque de agua con una capacidad de un litro y contribuye al ahorro energético de tu hogar. Y si la compras ahora, además de beneficiarte de un 39% de descuento gracias a los Prime Days, también puedes llevarte tres packs de cápsulas de regalo. ¡Corre!