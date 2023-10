American Express Platinum: la mejor tarjeta para viajar, pagar en el extranjero y, ¡mucho más!

¿Alguna vez has pensado que comprando con tu tarjeta podrías recuperar parte del dinero que has gastado? Probablemente nunca se te haya pasado por la cabeza porque no es lo habitual, ¡pero las cosas cambian cuando hablamos de la tarjeta American Express Platinum! Porque utilizarla a diario es sinónimo de ventajas para ti y para tu bolsillo.

Si alguna vez has viajado al extranjero y has tenido problemas para pagar con tu tarjeta o te han cobrado altísimas comisiones por sacar dinero en efectivo, ¡American Express Platinum es para ti! Es una de las mejores tarjetas para viajar, ya que, a diferencia de las tarjetas de crédito, las compras no generan intereses, y además ofrece la posibilidad de conseguir abonos por tus compras en una selección de tiendas. Tan fácil como pagar en los establecimientos adheridos a la promoción con la tarjeta ¡y recibir el abono correspondiente directamente en tu cuenta American Express! Además, esta forma de pago llega acompañada de muchos otros beneficios, cargo al siguiente mes sin intereses y experiencias exclusivas. ¡Acompáñanos a descubrirlas!

Solicita ya tu Tarjeta American Express Platinum y consigue 400 euros de abono

American Express Paltinum: la mejor tarjeta para viajar

Si lo tuyo son los viajes, esta es la tarjeta física para viajar al extranjero que necesitas. No importa cuáles sean tus hábitos de consumo, qué sectores te interesen más o las veces que viajes al extranjero, los beneficios de American Express Platinum te abrirán un nuevo mundo de posibilidades que nunca te habías planteado. ¡Estos son todos sus beneficios!

Si te vas de vacaciones:

Ahorra en tu vuelo, hotel o alquiler de coche con 250€ de abono disponibles en la Agencia de Viajes Online American Express.

Ahorra 584€ en los programas The Hotel Collection y Fine Hostels+Resorts con beneficios como subida de categoría de habitación, late check out, early check-in y crédito para utilizar en restauración, spa, u otros servicios de los hoteles.

Accede a Fast Track y Fast Lane en los aeropuertos españoles con los que obtendrás acceso prioritario a los controles de seguridad dónde AENA ofrezca este servicio.

Visita de forma ilimitada más de 1.300 salas VIP en los aeropuertos de más de 140 países del mundo.

en los aeropuertos de más de 140 países del mundo. Tarifas especiales en Turista, Business y First Class en las principales aerolíneas.

Y como sabemos que la tranquilidad es uno de los aspectos que más valoras a la hora de viajar, la tarjeta American Express Platinum también ofrece varios seguros:

Seguro de Accidentes de Viaje.

Seguro de Cancelación de Viaje.

Seguro de Asistencia médica en el extranjero.

Tendrás cobertura total en caso de cancelación de un viaje, seguro de accidentes, asistencia médica en el extranjero, protección, devolución de compras y, por supuesto, la seguridad de saber que podrás disponer de tu dinero en el extranjero cuando lo necesites.

Y si alquilas coches en tus viajes te benificiaras de las siguentes ventajas:

Descuentos y beneficios en los Programas Avis Presidents Club y

Hertz Gold Plus Rewards® Five Star.

Seguro de alquiler de vehículos ante robo y daños.

Además, la tarjeta American Express Platinum también tiene su propio programa de fidelización: Membership Rewards. 1 € de gasto = 1 Punto Membership Rewards. Cada vez que utilices la tarjeta vas a acumular puntos que puedes usar para pagar tus compras, canjear por tarjetas de regalo o transferirlos a otros programas de fidelización como: Más Renfe, Iberia Plus o MeliáRewards.

La tarjeta con los beneficios más exclusivos en tus compras

Y es que la tarjeta American Express Platinum, no solo es la tarjeta perfecta para viajar, sino que también ofrece los beneficios más exclusivos en muchos otros sectores. Deja de ser un mero método de pago ¡para convertirse en una puerta abierta hacia las mejores experiencias! Además, no tiene ninguna comisión de emisión ni tendrás que cambiar de banco para solicitarla.

Para disfrutar de las compras:

Al pagar con la tarjeta, podrás conseguir hasta 1.000€ de abono por tus compras en una selección de establecimientos (free2move, Hackett, Las Rozas Village, La Roca Village, Cine Yelmo, Pastelería Mallorca y otros...).

en una selección de establecimientos (free2move, Hackett, Las Rozas Village, La Roca Village, Cine Yelmo, Pastelería Mallorca y otros...). Seguro de "Protección y devolución de compras".

Todas tus compras se registran en el extracto de tu tarjeta y cada vez que alcances un gasto total de 500€ en cualquiera de las marcas que forman parte de la promoción —hasta el 31 de diciembre— conseguirás 100 euros de abono automáticamente en tu cuenta American Express. Y si realizas un gasto mínimo de 500 euros en cada uno de los diez establecimientos adheridos a la promoción, ¡te llevarás el abono máximo de 1.000 euros!

¿Lo mejor de todo? Si la solicitas ahora, podrás conseguir 400 euros de abono por tus gastos en multitud de lugares de restauración y ocio como oferta de bienvenida.

Además, si eres amante del golf puedes conseguir hasta 800 euros de abono en Green Fees para jugar en grandes campos de la Comunidad de Madrid.

Explora por ti mismo la cantidad de beneficios y experiencias que American Express tiene reservadas para ti, ya que podrás utilizar tu tarjeta Platinum cómo, dónde y cuándo quieras, y lo mejor de todo ¡ganando puntos! Consulta los requisitos, tramita ahora tu solicitud ¡y empieza a disfrutar como nunca mientras pagas con la tarjeta más exclusiva para viajar!