Descubre la nueva edición limitada Blue Blush de Dyson: ¡cuida tu melena con la última tecnología!

¿Te cuesta confiar el cuidado de tu melena? Sabemos que el cabello es muy delicado y que tú sabes mejor que nadie lo que necesita en cada momento. Sin embargo, también estamos convencidos de que si tuvieras que dejarlo en manos ajenas, ¡Dyson es la mejor opción! La marca líder en tecnología e innovación se preocupa por el cuidado de tu cabello con el nuevo moldeador Airwrap de Dyson y el nuevo secador de pelo supersónico de Dyson, productos que te protegen al mismo tiempo que te hacen sentir radiante y te ayudan a conseguir el look de tus sueños. Y para que te sientas más especial durante el proceso, acaban de lanzar la edición limitada Blue Blush.

Tu moldeador y secador de pelo favorito de Dyson ahora se convierte en un dispositivo llamativo por fuera, con un azul eléctrico que refleja perfectamente las impresionantes prestaciones que encontrarás en su interior. Por supuesto, la tecnología sigue siendo la pieza fundamental de estos dispositivos que llegan para revolucionar por completo tu rutina de cuidado capilar. Y mientras piensas en todos los peinados que te vas a hacer este otoño, ¡te invitamos a descubrir las características de los dispositivos estrella de la nueva edición limitada de Dyson!

Moldeador de pelo Dyson Airwrap™ Blue Blush

El moldeador de pelo Airwrap de la edición limitada Blue Blush de Dyson es un dispositivo creado para ti. ¡Sí, como lo lees! Puede rizar y ondular en ambas direcciones, controlar, dar forma, secar, alisar e incluso eliminar el encrespamiento y el efecto frizz. En otras palabras, está diseñado para satisfacer todas tus necesidades y convertirse en tu mejor aliado, con independencia del look que quieras conseguir.

Crea tu estilo perfecto y cuida tu cabello sin aplicar calor extremo.

Los accesorios son los responsables de que puedas conseguir tantos peinados diferentes como imagines. El secador alisador Coanda está diseñado para secar el pelo y eliminar el encrespamiento para que puedas lucir una melena lisa y suave. También puedes pasarte al moldeador si necesitas ondular o rizar tu cabello, ya que emite flujo de aire en ambas direcciones.

Por supuesto, puedes elegir entre tres velocidades de flujo de aire y otros tres controles de temperatura, a lo que se suma una función de aire frío para fijar el peinado. Y por si todas estas prestaciones no fueran suficientes, ahora Dyson te regala una bolsa de viaje valorada en 50€ para que lleves tu Airwrap donde quieras. ¡Consíguelo ahora!

Consigue tu moldeador de pelo Dyson edición limitada

Secador de pelo Dyson Supersonic™ Blue Blush

La segunda pieza de la nueva edición limitada Blue Blush de Dyson es el secador de pelo Supersonic, un dispositivo creado para ir un paso más allá en el secado tradicional del cabello. La tecnología está muy presente —igual que en cualquier otro producto de la marca— a través de su pequeño y potente motor digital V9 que gira a un máximo de 110.000 rpm. El sistema Air Multiplier™ es el responsable de ofrecer un secado rápido y un modelado preciso en todas las circunstancias.

Otro aspecto a favor, por supuesto, son sus accesorios. Cada uno está diseñado para cumplir una función concreta: para acabar con los cabellos encrespados, para concentrar el flujo de aire y moldear solamente una sección, para dispersar aire de manera uniforme por los rizos, secar de manera más suave y hasta para ayudar a estirar el cabello mientras se seca.

No importa cuál sea el look que llevas a diario, ni el peinado de tus sueños, pues este secador de pelo Dyson puede hacerlo todo realidad. Tiene tres velocidades de secado, cuatro modos de calor de gran precisión y un flujo de aire frío. ¡Pero aquí no acaba todo! Si compras ahora el Supersonic de la edición limitada Blue Blush puedes llevarte un soporte para secador de pelo, valorado en 65€, totalmente gratis. ¡No te lo pienses!

Consigue tu secador de pelo Dyson edición limitada

Plancha de pelo Dyson Corrale™ Blue Blush

El último dispositivo para el cuidado del cabello de este listado es la plancha de pelo Dyson Corrale, en su nueva edición limitada Blue Blush de Dyson. Sin duda son las planchas de pelo ideales para quienes buscan alisar, moldear, ondular o dar volumen a todas las melenas. ¿Y qué las hace tan especiales? Estas planchas de pelo Dyson Corrale tienen placas flexibles de aleación de cobre y manganeso que se dobla alrededor del cabello para darle forma.

Gracias a esta característica única podemos conseguir el acabado deseado con mucho menos calor y, por tanto, causando la mitad de daño. pero las ventajas no acaban ahí, ya que se trata de una plancha inalámbrica y se puede utilizar durante 30 minutos sin necesidad de cable.

Incorpora, por supuesto, distintas funciones de seguridad, como tres configuraciones de calor para adaptarse a cada melena o un apagado automático tras 10 minutos sin actividad.

Consigue tu plancha de pelo Dyson edición limitada