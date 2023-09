Los 10 mejores colchones hinchables del 2023

Es posible que en tu casa no tengas suficientes habitaciones o camas para acoger a esas personas que quieres que sean tus invitados. Pero para eso existen los colchones hinchables, pues cuando están plegados puedes guardarlos en cualquier armario y, cuando se hinchan, pueden servir como si fuesen una cama más que puedes colocar incluso en el salón de casa. Aunque esta no es la única función que cumplen.

Los colchones hinchables, en ocasiones, también están pensados para ser utilizados en el exterior. Así pues, pueden convertirse en tus fieles compañeros en tus acampadas. Sea como sea, lo más importante es escoger un colchón hinchable bueno. Uno que sea resistente y no se pinche fácilmente, que sea cómodo y permita descansar y, por supuesto, que tenga las medidas adecuadas según si lo va a utilizar una sola persona o van a dormir sobre él varias a la vez. A continuación te mostramos un listado en forma de guía para que elijas el mejor colchón hinchable para ti.

Si buscas un colchón hinchable, individual y económico puede interesarte este de Bestway. Sus dimensiones son de 185 x 76 x 22 cm y está fabricado con estructura I-beam de Tritech de tres capas para que sea duradero y cómodo. Su superficie es blanda y suave, garantizando un gran descanso. Se infla fácilmente a través de su válvula, aunque no incluye el inflador. Además, se puede usar en casa y también al aire libre.

Comprar en Amazon

También están muy contentas las personas que han adquirido este colchón hinchable individual de Intex. Mide 76 x 191 x 25 cm y aguanta hasta 136 kg. Por el exterior tiene PCV laminado y en el interior contiene miles de finas fibras de poliéster extra resistentes para aportarle comodidad y firmeza. Se puede usar dentro de casa y de acampada, dispone de una válvula para inflar y desinflar el colchón en 2 minutos y medio y la tarea puede llevarse a cabo con hinchadores manuales o eléctricos que no van incluidos.

Comprar en Amazon

Un paso más allá va este otro colchón hinchable individual, pues cuenta también con almohada. Mide 203 x 99 x 22 cm cuando está inflado, está hecho con PVC no tóxico y tiene propiedades impermeables y antipinchazos. Es ergonómico y cómodo, no se hunde con el peso y su forma se adapta a la postura del cuerpo. Tiene una válvula de aire de triple sellado que ayuda a mantener el aire en el interior. Es transpirable y cálido, aísla el frío y ayuda a no sudar en verano. Pensado para uso interior y exterior, lleva bolsa de viaje.

Comprar en Amazon

Este colchón hinchable individual ha recibido muy buenas valoraciones gracias a su relación calidad-precio. Cuando está inflado mide 99 x 203 x 22cm, es plegable y cuenta con una estructura de soporte interna que lo hace parecer una cama normal. Es resistente a las perforaciones, grueso e impermeable. Lleva una bomba eléctrica pequeña para inflarlo y desinflarlo en dos minutos y esta se recarga con un cable USB incluido. También lleva una bomba de pie manual.

Comprar en Amazon

Otro gran colchón hinchable individual es este de la marca Blackace arteesol. Está hecho de PVC no tóxico y dispone de una capa superior gruesa que proporciona una sensación suave y agradable a la piel. Es impermeable y resistente incluso a las patas de las mascotas. Su diseño es ergonómico, estable y cómodo. Su textura ondulada se adapta al cuerpo y soporta hasta 200 kg. Se infla rápidamente con la bomba que incorpora, es ideal para su uso en casa o al aire libre y su color ayuda a que no se vea sucio.

Comprar en Amazon

En caso de que necesites un colchón hinchable doble, debes saber que este de Intex tiene muy buenas valoraciones. Mide 137 x 191 x 25 cm y cuenta con tecnología de miles de fibras de poliéster resistentes que garantizan una estabilidad duradera. Su superficie es ondeada, tiene 8 láminas verticales y sus bordes son redondeados. Incorpora una válvula para un hinchado o deshinchado sencillo con bomba manual o eléctrica. Incluye un inflador manual con doble velocidad y alto flujo de aire.

Comprar en Amazon

Por su lado, también es una muy buena opción este otro colchón hinchable de matrimonio que incluye dos cojines hinchables. El colchón mide 203 x 152 x 22 cm, por lo que es extra largo, y soporta 300 kilos de peso. Es ligero, azul, fácil de inflar y cuenta con una superficie cómoda, flocada y afelpada. Viene en pack con dos cojines suaves y resistentes que miden 43 x 23 x 9 cm y se puede utilizar tanto en el interior de las viviendas como al aire libre.

Comprar en Amazon

Por su parte, este colchón de Brace Master también es doble y lleva almohada, pero en este caso no puede separarse de la cama inflable. Mide 203 x 152 x 22 cm, está fabricado con PVC no tóxico, es impermeable y antipinchazos. Por otro lado, tiene un diseño ergonómico para que dormir resulte cómodo. No se hunde con el peso y se adapta al cuerpo de la persona. Dispone de una válvula de aire de triple sellado que ayuda a que no se deshinche fácilmente. Es transpirable, aísla el frío y reduce la sudoración en verano. Perfecto para usar en casa y al aire libre.

Comprar en Amazon

En caso de que necesites una cama de aire infantil, puede gustarte esta de Intex. Mide 107 x 168 x 25 cm, aunque el área para dormir tiene unas dimensiones de 69 x 132 x 10 cm. Es perfecto para dormir en casa, pero también para dormir fuera de ella. El colchón puede extraerse de la estructura hinchable y pueden colocársele sábanas de medidas estándar. Es perfecto para niños de entre 3 y 8 años, se infla con bomba manual (incluida) o eléctrica y está hecho de vinilo resistente con superficie flocada. Es resistente a los pinchazos y al agua.

Comprar en Amazon

Por último queremos mostrarte este otro colchón hinchable infantil para niños de máximo 50 kg. Mide 152 cm x 89 cm x 17,5 cm, se puede usar en interior y en exterior y se infla fácilmente gracias a su sistema de válvulas unidireccionales que encajan con bombas de aire de 16 mm (no incluidas). Incluye un parche de reparación por si se pincha.

Comprar en Amazon

Hazte con uno de estos colchones y consigue que tus invitados duerman cómodamente en tu casa o que tus noches de acampada sean mucho más relajantes.