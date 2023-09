Móntate la oficina en casa con esta impresora láser HP ¡con un 25% de descuento!

¿Trabajas desde casa y ya tienes montada tu propia oficina? El trabajo en remoto obliga a buscar un espacio con una mesa de escritorio, una silla y todo el material necesario para desempeñar nuestro trabajo. Es importante que esté alejado de cualquier distracción y, por supuesto, que tenga todo lo necesario para trabajar. Uno de los imprescindibles en tu oficina improvisada es una impresora, ya que te permitirá imprimir cualquier documento cuando lo necesites. Y aunque en los últimos años lo digital ha ganado terreno al papel, hay quien todavía prefiere tener los archivos en formato físico para subrayar o hacer anotaciones.

Las impresoras que actualmente lideran el mercado ya no son como las de antes. Ahora, destacan por la tecnología, por tener conexión WiFi, Bluetooth, aplicaciones para el smartphone e incluso por ser capaces de acceder a la nube para imprimir tus documentos en tiempo récord. Además, no te hace falta trabajar desde casa para hacerte con uno de estos dispositivos. También son útiles para los estudiantes e incluso para imprimir cualquier contenido que no quieras leer en digital. En definitiva, ofrece posibilidades ilimitadas que harán tu vida mucho más fácil.

¿Quieres un dispositivo para colocar en cualquier rincón de tu hogar y con una fantástica relación calidad-precio? La impresora láser WiFi HP Color LaserJet Pro M255dw es un modelo ideal ¡y tiene un 25% de descuento en PcComponentes! Date prisa y llévate un imprescindible para tu despacho al mejor precio.

Comprar en PcComponentes por (409,90) 304,99 euros

La impresora láser WiFi HP Color LaserJet Pro M255dw tiene las dimensiones perfectas para colocarla en cualquier rincón de tu hogar. Eso sí, destaca por tener prestaciones impresionantes para imprimir tus documentos e imágenes con la mejor calidad.

Permite imprimir a color y en blanco y negro, siempre con un rendimiento de impresión máximo gracias a los cartuchos de tóner originales HP con JeyIntelligence. Además, puede hacerlo a doble cara de manera sencilla. Una de sus ventajas más destacadas es que tiene conexión inalámbrica vía WiFi. Así, podrás imprimir fácilmente cualquier archivo desde la aplicación HP Smart, incluso hacerlo desde tu correo eléctrónico o desde la nube. ¡Todo son ventajas!

Comprar en PcComponentes por (409,90) 304,99 euros

También tiene multifunción láser y ofrece el mejor sistema de seguridad. De esta manera, tus datos estarán siempre protegidos gracias a una conexión fiable que permite detectar las amenazas en tiempo real. ¡Llévate esta impresora HP a un precio alucinante en PcComponentes!