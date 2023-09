Ponte en forma sin salir de casa con esta cinta de correr de Cecotec: ¡ahora tiene más de 70 euros de descuento!

¿Te has propuesto empezar de cero en septiembre? Hay quien piensa que este es el mes de los propósitos, de los retos y de los nuevos proyectos tanto personales como profesionales. Hacer ejercicio es uno de los más recurrentes y aunque hay una infinidad de opciones, muchas personas apuestan por hacer ejercicio dentro de casa. Si tú también estás pensando en montarte tu propio gimnasio, ¡necesitas hacerte con una cinta de correr! Es una de las máquinas más populares del mercado, ya que andar a paso ligero y correr permite quemar bastantes calorías. Solo necesitas ajustar la velocidad, el programa, la inclinación ¡y empezar a ponerte en forma!

La ventaja de las cintas de correr es que permiten tonificar todo el cuerpo: desde los gemelos, los muslos y los glúteos hasta el tren superior e incluso los brazos. Es un ejercicio muy natural, apto para todo tipo de personas y que no requiere demasiado esfuerzo. Además, en cada zancada se mueven y se trabajan prácticamente todos los músculos del cuerpo. Y tener una cinta de correr en casa, más allá de las ventajas a nivel físico que aporta, te permitirá entrenar siempre que quieras y sin excusas. No importa si fuera hace frío o está lloviendo, ¡pues no tendrás que salir de casa para ponerte en forma! Además, puedes acondicionar el espacio que elijas con otros materiales de gimnasio para complementar tu actividad física.

Si no sabes por dónde empezar y buscas la máquina ideal para incorporar a tu hogar, ¡la tenemos! La cinta de correr DrumFit WayHome 1400 Runner Vibration de Cecotec es una de las mejores alternativas del mercado ¡y ahora tiene un 18% de descuento por tiempo limitado! Aprovecha la oportunidad y llévatela por menos de 330 euros.

Comprar en Cecotec por (399,90) 329 euros

La cinta de correr DrumFit WayHome 1400 Runner Vibration de Cecotec es una de las máquinas más populares del mercado, ya que se puede colocar en cualquier rincón y plegarla siempre que lo necesites.

A nivel de prestaciones, este dispositivo nada tiene que envidiarle a las cintas de correr de los grandes gimnasios. Tiene una potencia de 1500 vatios, velocidad ajustable entre 1 km/h y 14 km/h, así como un sistema de amortiguación formado por ocho elastómetros.

Por supuesto, también puedes elegir entre tres niveles de inclinación y disfrutar de una amplísima superficie de carrera con unas dimensiones de 123 x 40 centímetros.

Comprar en Cecotec por (399,90) 329 euros

Y por si fuera poco, esta cinta de correr incluye un conjunto de mancuernas y barras de espuma para que complementan el entrenamiento. También incorpora un cinturón de masaje vibratorio que ayuda a reducir la grasa del abdomen. Es todo lo que necesitas ¡y ahora cuesta menos de 330 euros!