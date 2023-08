El altavoz inteligente Echo Dot de última generación está de oferta en Amazon ¡y cuesta menos de 30 euros!

¿Cuántas veces has oído hablar del altavoz inteligente y has pensado que no lo necesitas? Muchas veces somos reacios a las nuevas tecnologías y pensamos que los avances no nos van a cambiar la vida, ¡pero nos terminan sorprendiendo! Los dispositivos electrónicos han llegado para quedarse, para organizar muchos aspectos del día a día e incluso para hacernos la vida más sencilla. Es el caso de los altavoces inteligentes, que se pueden colocar en cualquier rincón del hogar.

Estos aparatos incorporan un asistente de voz que se encarga de poner música, contarnos un chiste, buscar información útil por nosotros e incluso establecer recordatorios y alarmas. El altavoz inteligente debe percibirse como un complemento que llega para hacernos la vida mucho más fácil. Te permitirán continuar con las tareas domésticas mientras le 'pides' que active alguna de sus funciones e incluso seguir trabajando sin necesidad de coger tu smartphone para cambiar de canción. Y, por supuesto, se pueden convertir en un buen amigo de los más pequeños, ya que los altavoces inteligentes son un auténtico pozo de conocimiento.

¿Tú también quieres que uno de estos dispositivos forme parte de tu hogar? El altavoz inteligente Echo Dot (5ª generación) es uno de los modelos más populares a todos los niveles y ahora tiene un súper 56% de descuento en Amazon. ¡Aprovecha este ofertón y estrena un altavoz inteligente este mes de septiembre por menos de 30 euros!

Comprar en Amazon por (64,99) 28,92 euros

El altavoz inteligente Echo Dot (5ª generación) es un dispositivo pequeño, compacto y de color negro que en ningún momento va a interferir en la decoración de tu hogar. Además, es el último modelo de este producto, por lo que incluye una infinidad de características mejoradas.

Eso sí, sus pequeñas dimensiones en absoluto son sinónimo de un bajo rendimiento. Este altavoz inteligente incorpora un novedoso sistema de audio con un sonido potente y mejorado. Además, podrás acceder a tus aplicaciones favoritas solo con tu voz: Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer, entre muchas otras.

Quien siempre estará ahí para ayudarte y responder a tus peticiones es Alexa. El asistente de voz está preparado para responder a todas tus preguntas, establecer alarmas, temporizadores e incluso para contarte un chiste.

Comprar en Amazon por (64,99) 28,92 euros

Y si quieres sacarle mucho más partido a este altavoz inteligente Echo Dot, solo necesitas conectarlo con otros dispositivos compatibles de tu Hogar Digital. Podrás controlar muchos aspectos de tu casa solo con tu voz. ¡Disfruta ya de sus ventajas por menos de 30 euros!