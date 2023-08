Disfruta con tus amigos por todo lo alto con esta Raclette de Cecotec y su 27% de descuento

Hemos dicho adiós a las navidades y con ello a una época donde las comidas entre amigos y familiares son habituales. Pero no por ello hemos de decir adiós a esta costumbre, ya que con el nuevo año podremos seguir disfrutando de los nuestros de forma especial, sin necesidad de esperar a las próximas fiestas.

En ese sentido, nuestros amigos de Cecotec nos lo ponen muy fácil. Durante un tiempo limitado podremos encontrar en Amazon su famosa Raclette con un precio irresistible, un producto pensado para hacer de nuestros encuentros sociales algo totalmente diferente. Este electrodoméstico nos permite disfrutar de la buena gastronomía con la participación activa de todos los comensales.

Ahora puedes llevártela a casa con un descuento del 27% o lo que es lo mismo, un precio final de 44 euros. No suena nada mal, ¿verdad? ¡Vamos a conocerla mejor!

Comprar en Amazon por ( 59,90 ) 43 euros

Si no has probado nunca una Raclette te diremos que se trata de un electrodoméstico diferente a los demás ya que permite, no solo cocinar, sino hacerlo en grupo. Los acontecimientos sociales se vuelven sorprendentes y divertidos.

Esta Raclette de Cecotec es perfecta para vivir esa experiencia ya que su potencia de 2000 W es ideal para preparar cualquier tipo de alimento, desde queso a ternera, pasando por patatas, mariscos o setas. Podremos dar rienda suelta a nuestra creatividad preparando nuestras comidas favoritas.

Se compone de dos placas, una de aluminio y otra de piedra natural que es perfecta para dar un toque único, sobre todo a las carnes y que podremos saborear recién hechas.

Su superficie (25 cm X 25 cm) permite preparar a la vez distintos ingredientes evitando esperas y facilitando que cada comensal pruebe lo que más le guste.

Y lo mejor de todo es que durante solo unos días las Raclette de Cecotec estará disponible en Amazon con un descuento del 27%. Un auténtico chollo si tenemos en cuenta el juego que puede darnos un producto como este.

Además de lo señalado, destacan sus 8 sartenes individuales, su facilidad de limpieza y una luz que nos indica el uso seguro de la Raclette.