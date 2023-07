Potente, multifunción y preciso: así es el robot de cocina Cecotec que arrasa en Amazon y que ahora tiene un 36% de descuento

¿Te gusta cocinar, pero no puedes dedicarle tanto tiempo como quisieras? ¿O quizá lo detestas y buscas una alternativa rápida y sencilla para hacer tus platos favoritos? Si te sientes identificado con alguna de las opciones anteriores, ¡necesitas un robot de cocina! Estos dispositivos son la mejor manera de preparar una infinidad de recetas en tiempo récord. Por eso, son perfectos para la gente que tiene poco tiempo y no quiere invertirlo en la cocina, pero también para los que disfrutan innovando y este verano quieren sorprender a sus seres queridos. No importa en qué grupo estés, ¡pues sus prestaciones te van a dejar con la boca abierta!

Los robots de cocina son dispositivos multifunción, ya que integran una amplia selección de características que te permitirán ahorrar en la compra de otros pequeños electrodomésticos similares. Suelen incluir extensos libros de recetas, por lo que solo necesitas seguir las instrucciones para disfrutar de un plato digno de las mejores cocinas. Además, podrás cocinar tanta diversidad de alimentos como imagines: desde carne y pescado hasta pasta, arroz, repostería o masas. ¡Deja volar tu imaginación!

Y si buscas un modelo para tu cocina que tenga una buena relación calidad-precio y que además destaque por sus prestaciones, ¡lo tenemos! El robot de cocina Mambo Touch de Cecotec es top ventas en Amazon ¡y ahora tiene un 36% de descuento! No dejes escapar esta oportunidad y consigue el dispositivo estrella por menos de 350 euros.

Comprar en Amazon por (549) 349 euros

El robot de cocina Mambo Touch de Cecotec es uno de los modelos más populares del mercado ¡y no nos sorprende! Aunque tiene muchos puntos fuertes, uno de los más sobresalientes es que incorpora hasta 37 funciones. Puede sofreír, moler, pulverizar, rallar, cocinar a baja temperatura, recalentar, amasar y hasta preparar smoothies. ¡En este dispositivo nada se te resistirá!

Otra ventaja importante de este modelo es que incorpora una pantalla táctil de cinco pulgadas en la parte inferior, lo que permite seleccionar cada programa de manera rápida y sencilla. Si lo prefieres, también podrás controlarlo desde la aplicación Mambo, así como acceder a un amplio recetario.

Este robot de cocina tiene una potencia de 1600 vatios, mientras que la jarra de acero inoxidable tiene 3,3 litros de capacidad para poder preparar varias recetas al mismo tiempo.

A sus increíbles prestaciones se suma su báscula precisa, la responsable de que trabajes siempre con cantidades exactas para obtener resultados increíbles. ¡No desaproveches la oportunidad de conseguir este robot de cocina Cecotec al mejor precio!