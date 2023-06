Mantén un ambiente fresco y puro este verano gracias a los innovadores purificadores ventiladores Dyson

El verano está a la vuelta de la esquina y con su llegada empezamos a pensar en soluciones que acaben con el calor, disfrutando así de un hogar más fresco y confortable. ¿Alguna vez has pensado en adquirir un dispositivo que no solo refresque, sino que también garantice un aire más limpio en cada habitación? Dyson es un referente gracias a su amplia gama de purificadores y ventiladores que sobresalen en todos los aspectos.

Al contrario que muchos aires acondicionados que solo se encargan de enfriar el ambiente, los purificadores ventiladores de Dyson destacan por su sorprendente capacidad para eliminar el 99,95% de los contaminantes presentes en el aire. Además, lo hacen de forma casi silenciosa, proporcionando una circulación continua de aire fresco. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Te invitamos a explorar su selección de purificadores y ventiladores Dyson. ¡Serán tu mejor compañero durante este verano!

El purificador humidificador ventilador de Dyson Purifier Humidify + Cool Formaldehyde cuenta con filtros HEPA y de carbono activo que no solo atrapan partículas, sino también gases, ofreciendo una protección completa. Con una capacidad de retención del 99,95% de partículas de hasta 0,1 micras, este modelo elimina eficazmente malos olores y reduce los componentes nocivos presentes en el aire. Además, tiene la avanzada función de destruir el formaldehído que pueda encontrarse en el ambiente.

Este dispositivo también es capaz de regular la humedad en habitaciones de hasta 15 metros cuadrados, creando el entorno perfecto. No podemos dejar de mencionar su capacidad para generar corrientes de aire refrescantes. Analizará la calidad del aire y detectará y destruirá con precisión la presencia de formaldehído, y capturará bacterias dañinas de manera eficiente y sorprendente.

Comprar en Dyson

Un purificador ventilador de torre que garantiza resultados notables en habitaciones de hasta 27 metros cuadrados, demostrando una capacidad impresionante para eliminar hasta el 99,95% de las partículas de hasta 0,1 micras del aire de tu hogar. Este innovador modelo de Dyson logra capturar prácticamente la totalidad de las partículas gracias a su filtro HEPA, su filtro de carbón activo y su filtro catalítico, diseñados específicamente para capturar partículas, gases y olores y para descomponer las partículas de formaldehído detectadas en tiempo real en el entorno, respectivamente.

Además de su eficacia en la purificación del aire, este purificador ventilador monitoriza y proporciona información sobre la calidad del aire, al tiempo que mejora la circulación del mismo mediante su tecnología Air Multiplier. Es una opción ideal para los meses de verano, ya que puede ser controlado de forma remota a través de dispositivos móviles o por voz. Cuenta con una oscilación de hasta 350 grados garantizando una distribución óptima del aire en toda la habitación, y lo mejor de todo es que es un 20% más silencioso que otros purificadores.

Y lo mejor es que ahora usando el código: "OFERTASVERANO" disfrutarás de 150 euros de descuento.

Comprar en Dyson

Garantiza una sorprendente eficacia capturando hasta un 99,9% de polvo, alérgenos e incluso virus, incluido el COVID-19. Este purificador ventilador de Dyson presenta un diseño elegante en blanco y níquel, pero su auténtico valor radica en sus impresionantes características. Está equipado con una serie de sensores que analizan constantemente el aire en tiempo real, proporcionando información precisa sobre los niveles de contaminantes a través de su pantalla LCD. Sin embargo, eso no es todo lo que lo hace especial.

Su filtro HEPA H13 y de carbono activo logra retener casi la totalidad de las partículas de hasta 0,1 micras, a la vez que elimina de manera efectiva los olores desagradables y los gases indeseables. Además, gracias a la innovadora tecnología Air Multiplier, puede refrescar la habitación y mejorar aún más su capacidad de purificación. Y lo mejor de todo es que realiza todas estas funciones de manera silenciosa, sin perturbar tu entorno, incluso cuando se utiliza en el modo nocturno continua trabajando mientras disfrutas de un sueño reparador.

Comprar en Dyson

El purificador ventilador de torre Dyson Pure Cool hace uso de la tecnología Air Multiplier para mover y purificar el aire de forma altamente efectiva. Además, cuenta con un filtro HEPA H13 y filtro de carbono activo, que garantiza la eliminación de polvo, alérgenos, contaminantes, gases y olores desagradables.

El Dyson Pure Cool retiene prácticamente todas las partículas no deseadas y cuenta con una oscilación de 90º. Y podrás controlarlo cómodamente desde cualquier lugar gracias a su práctico mando a distancia. Además, su diseño sin aspas no solo facilita su limpieza, sino que también asegura la máxima seguridad. Este purificador no solo cuida de tu bienestar, sino también del de tus seres queridos, proporcionando una temperatura ideal en todo momento.

Comprar en Dyson