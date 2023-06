El ventilador de pie más vendido de Amazon será tu complemento favorito este verano ¡y cuesta menos de 25!

Las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina y probablemente ya empieces a notar en tu hogar los efectos del calor. Cuando los rayos del sol aprietan y se hace imposible salir a la calle en las horas centrales del día, probablemente busques un refugio dentro de tu hogar. Por eso, colocar un ventilador en cualquier estancia del hogar es la opción perfecta para refrescarte de una manera mucho más cómoda y asequible. Estos dispositivos presentan un diseño ergonómico y ajustable para disfrutar de una brisa natural y agradable.

A diferencia de otros métodos de refrigeración, el ventilador de pie es una opción mucho más ecológica y eficiente desde el punto de vista energético. Su uso, aunque sea intenso en los días de más calor, no tendrá un impacto significativo en la factura de la luz. Además, suelen ser aparatos portables, ligeros y fáciles de trasladar de un lugar a otro de la casa. No necesitan una instalación y además permiten refrescar únicamente el lugar que necesitas para no desperdiciar energía.

Si buscas un modelo que satisfaga tus necesidades este verano, ¡ya lo has encontrado! El ventilador de pie EnergySilence 510 de Cecotec es el más vendido en Amazon y ahora tiene un 34% de descuento. ¡Date prisa y anticípate al verano por menos de 25€!

Comprar en Amazon por (37,90) 24,90€

El ventilador de pie EnergySilence 510 de Cecotec es de color negro y tiene las aspas en azul turquesa para darle un aspecto mucho más veraniego y original.

Una de sus características más destacadas es que tiene una fantástica potencia de 40 vatios. Integra un motor de cobre que destaca por su eficiencia y durabilidad, lo que unido a la potencia asegura la temperatura perfecta en cada momento.

Además, incorpora tres velocidades —Low, Medium y High— para regular el flujo de aire y adaptarlo a tus necesidades concretas. También tiene una función de oscilación automática para que distribuir el aire sea mucho más sencillo.

Este ventilador de pie mide 40 centímetros y tiene cinco aspas, lo que permite la salida de un fantástico flujo de aire. Y a esto se le suma la tecnología EnergySilence, responsable de ofrecer una sensación de aire fresco con el máximo silencio. ¡Consigue ahora el modelo que necesitas para este verano al mejor precio!