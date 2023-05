Esta freidora de aire de Cecotec es top ventas en Amazon ¡y puede ser tuya por menos de 80 euros!

¿Llevas diciendo que vas a comer mucho más sano desde que comenzó el año y todavía no lo has cumplido? El verano está a la vuelta de la esquina y este siempre es un buen momento para apostar por recetas más sanas y libres de grasas. Por eso, si eres de los que siempre pone excusas, ¡lo que tenemos que contarte te va a gustar! La freidora de aire es uno de los dispositivos más populares del momento para preparar cualquier plato sin aceite y, por ende, con mucha menos grasa y calorías.

Su uso es extremadamente sencillo para los que no son demasiado cocinillas y los que no pueden dedicarle tanto tiempo a la cocina. Basta con introducir los alimentos en el interior de la air fryer y dejar que el dispositivo haga el resto. Además, la mayoría de modelos incluyen un modo manual para controlar por completo la elaboración y otro modo automático con distintos programas pre-establecidos para que no tengas que preocuparte por nada más. Con uno de estos pequeños electrodomésticos reducirás el consumo de grasa entre un 80% y un 90% sin necesidad de renunciar al sabor de siempre.

¿Tú también quieres disfrutar de sus ventajas ahora que llega el buen tiempo? La freidora de aire Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro es uno de los modelos más vendidos de Amazon ¡y ahora tiene un descuentazo del 55%! Aprovecha la oportunidad y llévate el dispositivo de moda por menos de 80 euros.

Comprar en Amazon por 79,90 euros

La freidora de aire Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro se puede definir como un dispositivo dietético, pues permite preparar una infinidad de alimentos sin aceite o solo con una pequeña cucharada. Así, podrás preparar tus platos favoritos con la textura y el sabor de siempre, pero con muchas menos calorías.

Este pequeño electrodoméstico es de color negro, presenta un diseño muy moderno y compacto, al tiempo que incorpora un panel de control táctil y multifunción en la parte frontal. Tendrás acceso a todos los ajustes de temperatura y tiempo, pero también podrás elegir entre uno de sus ocho modos pre-configurados que establecen los parámetros idóneos para cada alimento.

Otro punto muy a favor es que esta air fryer tiene un área de cocinado de 5,5 litros. Así, podrás preparar varias recetas de manera simultánea, a lo que se suman sus 1700 vatios de potencia. El rendimiento y la versatilidad son dos de las características más sobresalientes de este modelo de Cecotec.

Además, la tecnología PerfectCook es la responsable de que el aire caliente circule por su interior a toda velocidad y salga por los orificios traseros. ¡Esta potente freidora de aire ahora puede ser tuya por menos de la mitad de precio!