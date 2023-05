Entrena como los profesionales con esta camiseta de fútbol Nike ¡ahora por menos de 35 euros!

¿Juegas al fútbol de manera habitual? No importa si eres un profesional del deporte, si estás en un nivel de iniciación o si simplemente eres aficionado. Contar con el equipamiento adecuado cada vez que saltes al terreno de juego es muy importante y no solo en los partidos, también en los entrenamientos. Una camiseta de fútbol para entrenar es uno de los aspectos fundamentales de la indumentaria deportiva, ya que no tiene las mismas ventajas que una camiseta deportiva al uso.

Estas prendas están diseñadas para ajustarse al cuerpo, pero sin ceñirlo y siempre con telas transpirables. Están fabricadas con tejidos ligeros y cómodos que ayudan a evaporar el sudor de la piel, pero también ofrecen la libertad de movimientos que necesitas en cada entreno. Otro punto a favor es que son camisetas de fútbol resistentes y diseñadas para soportar el desgaste de los entrenamientos más intensos. Las podrás utilizar tantas veces como quieras, lavarlas y que estén como el primer día. ¡Se convertirán en tu mejor aliado para afrontar cualquier reto y llevar tus entrenamientos al siguiente nivel!

Si estás buscando una camiseta de fútbol de entrenamientos, ¡tenemos lo que buscas! La Nike Dri-FIT Strike es un modelo muy favorecedor y ahora tiene un 40% de descuento en la web de Nike por tiempo limitado. ¡Aprovecha la oportunidad y llévatela por menos de 35€!

Comprar en Nike por (54,99) 32,97€

La camiseta de fútbol de entrenamientos Nike Dri-FIT Strike es de color verde caqui y está disponible desde las tallas XS hasta la 2XL. Es posible consultar una detallada guía de tallas para acertar seguro, pero tiene un corte ajustado.

Este modelo incorpora distintos detalles que muestran que está diseñado para los entrenamientos. Su ajuste entallado y estilizado permite que nada se interponga en tu camino para disfrutar de tu deporte favorito desde otro nivel y con la máxima comodidad.

La camiseta de fútbol para entrenamientos está fabricada con un 91% de poliéster y 9% de spandex. Esto se traduce en un tejido con capilarización del sudor que mantiene la frescura en todo momento y la concentración para que solo tengas que preocuparte por lo verdaderamente importante.

La tecnología Nike Dri-FIT está muy presente en este modelo, pero no es el único detalle. Incorpora una cremallera oculta en la parte superior para una protección mucho más personalizada y para lucir un look sin costuras. Y a esto se le suman las aperturas invisibles en los pulgares para que las mangas se mantengan en su sitio en cada movimiento. ¡Esta camiseta es la mejor opción para mejorar tu rendimiento!