¡Feliz día de Star Wars 2023!: 4 artículos de colección que todo fan de la saga debería tener

Hoy, 4 de mayo los amantes de universo Star Wars están de celebración. Y es que hace ya 40 años que los fanáticos de la más que conocida saga, tomaron prestada la icónica frase "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe) y la transformaron en "May the Fourth be with you" (Que el cuatro de mayo te acompañe). Desde entonces, los fans de todo el mundo se han unido para celebrar este día tan especial.

Si eres un auténtico seguidor de Star Wars y conoces todas sus películas, precuelas, secuelas, series y videojuegos, no puedes dejar pasar la oportunidad de celebrar el Día de Star Wars con los productos más icónicos de la saga. Hemos tenido la suerte de probar estos cuatro productos que Amazon nos ha enviado y que son auténticas piezas de coleccionista. Aquí te dejamos nuestra opinión para que no te falte ni uno ¡no te los pierdas!

El llavero Funko con el icónico personaje R2-D2 nos ha encantado. ¡Es simplemente adorable! Su tamaño compacto lo hace perfecto para llevarlo en tus llaves, mochila o incluso en tu bolso. Si eres un verdadero fanático de Star Wars, ¡no puedes dejar de tener esta figura en tu colección!

La calidad de esta figura es impresionante. Funko siempre hace un trabajo increíble al capturar los detalles de los personajes que adoramos. Desde los detalles de la cabeza de R2-D2 hasta la forma en que se sienta sobre su base, todo está perfectamente recreado. Además, la pintura es brillante y vibrante, lo que hace que la figura realmente resalte.

Además, al paquete no le falta detalle, viene con una dedicatoria escrita a mano y un caramelo, ¡que siempre se agradece!

No solo es un gran artículo de colección, sino que también es una excelente forma de mostrar tu amor por Star Wars. Si estás buscando algo para agregar a tu colección de Star Wars, ¡esta figura es una excelente opción! ¡No esperes más y consigue la tuya hoy mismo!

Esta camiseta es perfecta para los fans de la princesa Leia y de la saga de Star Wars en general. La imagen en la parte frontal de la camiseta es impresionante y la frase "Don't Call Me Princess" es una gran declaración de empoderamiento para todas las chicas y mujeres que aman esta icónica franquicia.

La calidad de la camiseta es excelente, la tela es suave al tacto y muy cómoda de usar. Además, la camiseta tiene un ajuste perfecto y viene en una variedad de tallas, por lo que es fácil encontrar la talla adecuada para ti.

Una de las cosas que más nos gustó de esta camiseta es que puedes usarla en cualquier momento. Ya sea para una reunión casual con amigos, para ir a la escuela o para un evento relacionado con Star Wars, esta camiseta es muy versátil.

Hemos tenido la oportunidad de probar la figura animatrónica de Yoda Grogu Mandalorian The Child, ¡y estamos impresionados! Es una réplica exacta de Grogu, el personaje adorable de la serie de televisión The Mandalorian. Esta figura cuenta con más de 25 combinaciones de sonido y movimiento, lo que la hace muy realista y emocionante de jugar.

La figura es de tamaño pequeño, lo que la hace perfecta para llevarla contigo a cualquier lugar. Además, el material es de alta calidad, por lo que es duradero y resistente al uso diario.

La interacción con la figura es súper divertida y sorprendente, con movimientos de cabeza, brazos y manos que simulan la forma en que Grogu se comunica en la serie. También puedes escuchar sonidos del personaje y de su entorno, lo que lo hace aún más realista.

Esta figura es extremadamente detallada y cuenta con la adorable apariencia de Baby Yoda, uno de los personajes más queridos de la serie. La figura es de tamaño pequeño, pero su calidad y atención al detalle la hacen muy valiosa para cualquier fanático de Star Wars.

La figura está hecha de vinilo resistente y cuenta con una base para mantenerla en pie. Además, el diseño es muy realista y refleja a la perfección la apariencia del personaje, desde sus grandes ojos hasta sus orejas puntiagudas.

Una de las mejores cosas de esta figura es que es muy versátil y se puede colocar en cualquier lugar. Puedes exhibirla en tu estantería de Star Wars, en tu escritorio, en tu coche, ¡o incluso llevarla contigo a donde quiera que vayas!

Comprar en Amazon