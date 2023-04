Las empresas que no tengan este año un canal de denuncias se exponen a multas millonarias

¿Tu empresa tiene más de 50 empleados y todavía no has implantado un canal de denuncia digital que cumpla con la legislación española? Sabemos que tomar decisiones y hacer cambios en cualquier organización no es una tarea sencilla. Es necesario invertir tiempo en recabar toda la información y pensar cuál es la solución perfecta para cada tipo de empresa. Sin embargo, cuando se trata de poner en marcha un canal de denuncia para cumplir con la Ley de Protección a los Informantes, ¡eInforma y EQS son una opción segura y eficaz!

El gobierno de España ha aprobado recientemente la Ley de Protección de Informantes para aplicar la Directiva Whistleblowing que la Unión Europea puso en marcha en 2019 y proteger así a los informantes. También conocidos como 'whistleblower', los informantes son aquellas personas que denuncian irregularidades o comportamientos ilícitos en el seno de una empresa. Y para crear una sociedad mucho más abierta y transparente, las instituciones quieren protegerlos. Es más, España ya ha anunciado que sancionará con hasta un millón de euros a aquellas empresas o instituciones que incumplan esta Ley.

Por eso, las empresas de más de 50 trabajadores, las administraciones públicas y los municipios con más de 10.000 habitantes están obligados a implantar un canal de denuncias. El objetivo es proteger a los ciudadanos que revelen prácticas ilegales, corruptas o cualquier tipo de fraude y que, por supuesto, se garantice la confidencialidad. Si estás buscando poner en marcha este servicio para cumplir con la regulación española y garantizar la plena transparencia de tu empresa, ¡eInforma tiene la solución!

EQS, el canal líder en Europa elegido por eInforma

El Canal de Denuncias EQS de eInforma es la solución de Compliance —cumplimiento normativo— por la que apuestan las grandes empresas europeas. Su funcionamiento, además de cumplir escrupulosamente con la legislación española, también tiene beneficios muy importantes para cualquier organización.

Por supuesto, cumplen con las directrices legales y protegen tanto a la empresa como a los empleados. Y si vamos más allá, poner en marcha el software de EQS que eInforma pone a disposición de sus clientes, permite crear una cultura valiosa de 'alzar la voz' en pro de la transparencia. También refuerza la imagen frente a los clientes, inversores o socios, además de proteger la reputación de la organización.

Si te estás preguntando cómo funciona este canal de denuncias o cómo puedes integrarlo en tu empresa, debes saber que es un software que además de cumplir con la ley, también respeta la seguridad informática y la protección de datos. Los ciudadanos que lo deseen podrán ejercer su función de informadores para denunciar cualquier práctica o conducta irregular de manera completamente anónima. Y ahora lo puedes probar gratis si lo activas antes del 31 de mayo.

Las denuncias enviadas se encriptan de manera inmediata y pasan a almacenarse en centros de datos de alta seguridad bajo el certificado ISO 27001. Los informadores tendrán todas las garantías y, si así lo eligieron, mantendrán su anonimato en todo momento a pesar de estar en contacto con los gestores de incidencias para aportar cualquier información extra.

En definitiva, es una solución que más allá de cumplir con la Ley, también se puede adaptar para personalizarla a las necesidades de la empresa. Incluye un amplísimo abanico de funciones de análisis y estadísticas que mejorarán tu relación con los informadores y harán tu empresa mucho más transparente.