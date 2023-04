Disfruta de la libertad de estar siempre conectado: esta batería externa cuesta de 30 euros

Si ya has empezado a hacer planes para este verano, probablemente quieras llevar tu smartphone siempre contigo para inmortalizar tus momentos favoritos. Y para no quedarte sin batería en los momentos más importantes, ¡debes hacerte con una batería externa! Este dispositivo portátil está diseñado para cargar un teléfono móvil, una tablet, una cámara o cualquier otro aparato electrónico. Además, la mayoría de modelos no pesan, así que podrás llevarlos en cualquier bolsillo mientras se cargan.

No nos sorprende que ya se hayan convertido en un imprescindible en la maleta cuando vamos de vacaciones o de festival, ¡pues sus ventajas son evidentes! La batería externa es portátil, fácil de transportar, muy cómoda y también permite ahorrar mucho tiempo. No tendrás que esperar a que tu smartphone se termine de cargar por completo antes de salir de casa ni estarás obligado a buscar tomas de corriente por cualquier sitio. Además, todos los modelos ya integran distintos sistemas de protección para evitar las sobrecargas, los cortocircuitos o cualquier otro contratiempo que pueda dañar el dispositivo.

Si no quieres quedarte sin batería en los momentos más importantes, ¡tenemos lo que buscas! Esta batería externa INIU Power Bank es perfecta para ti y ahora tiene un descuentazo del 67% en Amazon. ¡Consíguela por menos de 30€ por tiempo limitado!

Comprar en Amazon por (82,98) 26,99€

La batería externa INIU Power Bank es pequeña, compacta y muy poderosa en su interior. Con una salida de 22,5 vatios, este dispositivo se adapta a todos los dispositivos para cargarlos hasta un 61% en apenas media hora. Además, se complementa muy bien con los sistemas de carga rápida que incorporan la mayoría de smartphones.

También es perfecto para cargar una tablet, un reloj inteligente, cualquier reproductor de música y hasta una cámara de fotos. La marca asegura que esta batería externa puede cargar un iPad Pro a alta velocidad.

Y precisamente para adaptarse a todas las necesidades, además de incorporar un puerto USB tipo C, incorpora otros dos puertos USB para alimentar hasta a tres dispositivos de manera simultánea.

La batería externa de INIU tiene una capacidad de 20.000 mAh. Es más, incorpora una pequeña pantalla LED en la parte exterior con el porcentaje restante de batería. Además, el sistema SmartProtect protege el teléfono contra el riesgo de sobrecalentamiento y cualquier daño de la batería. ¡Consíguela ahora al mejor precio!