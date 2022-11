Cremas hidratantes faciales para pieles secas

Las pieles secas suelen tener un aspecto tirante, ser más ásperas e incluso llegan a descamarse e irritarse si no están bien hidratadas. Por eso, es muy importante elegir a conciencia los productos que nos acompañarán en la rutina diaria, ya que no hacerlo o hacerlo de forma incorrecta puede empeorar el aspecto de la dermis e incluso derivar en una piel sensible que necesita otro tipo de cuidado específico.

El cuidado debe empezar por la limpieza y la higiene, que requiere de la utilización de productos suaves. Otro de los aspectos más importantes es la hidratación, a través de las cremas hidratantes de día o de noche, que aportan un extra de nutrición, hace que la dermis recupere su elasticidad habitual y elimina por completo las rojeces y los picores.

Seleccionamos 6 cremas hidratantes, disponibles en Amazon a un precio asequible, que le darán a tu rostro el toque de hidratación que necesitas. Algunas de ellas también incluyen protección solar e ingredientes que ayudan a reducir el envejecimiento y la aparición de manchas. En cualquier caso, todos los productos coinciden por tener una textura ligera, huir de perfumes o derivados y, sobre todo, por los distintos componentes que ayudan a hidratar la dermis y crean una barrera protectora para promover su reparación.

Crema hidratación intensa de ISDIN

La crema hidratante de ISDIN contiene propiedades que hidratan intensamente gracias a la Urea Isdin, que se encarga de retener el agua y de establecer los niveles óptimos de hidratación. Las ceramidas y el Omega 6, derivado del Aceite de Borago, ayuda a restaurar el film hidrolipídico de la piel. La Vitamina E contribuye a frenar el envejecimiento prematuro, al tiempo que el factor de protección solar 20 protege la dermis de los efectos del sol.

Su textura es rica y cremosa, lo que aporta suavidad y confort a las pieles secas y muy secas. Se recomienda aplicarla diariamente después de la limpieza facial sobre rostro y cuello, incluso también puede servir como base de maquillaje por su SPF 20.

Crema Hydra-Adapt 24 H de Garnier

La gama Hydra-Adapt de Garnier tiene productos para todo tipo de pieles en función de sus necesidades. En concreto, el envase de color rosa es apto para las pieles más secas. Entre sus ingredientes destacados está el aceite de camelia, encargado de aportar a la dermis los nutrientes que necesita para aliviar la sensación de tirantez y aportar elasticidad.

El complejo Hydra+, que da nombre a la gama, es responsable de la hidratación y de regular el nivel de agua que la piel necesita durante las 24 horas del día. Esto es posible gracias a los ingredientes de origen vegetal que contiene, como extractos de savia y pulpas.

Se recomienda aplicar la crema hidratante tanto por la mañana como por la noche, después de una buena limpieza facial. Para mejorar los resultados y que los agentes activos penetren de lleno en la piel, se recomienda aplicar masajeando en círculos desde el interior hacia el exterior.

Crema de día con manteca de karité y FPS30

La manteca de karité es uno de los ingredientes principales de esta crema nutritiva e hidratante de Nivea. Junto con el aceite de almendras y el extracto de magnolia, protege el rostro de los agentes externos. Su textura suave y nutritiva es ideal para reparar las pieles más secas mientras regula los niveles de hidratación.

Es una crema hidratante de día que se debe usar todas las mañanas en el rostro y en el cuello, después de la limpieza habitual. Además incluye factor de protección 30, lo que puede servir también como base de maquillaje e incluso aportará la protección adecuada si decides no aplicarte ningún otro producto. El SPF30, además de proteger de los rayos solares, también previene el envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.

Hydro Boost con ácido hialurónico de Neutrógena

La gama Hydro Boost de Neutrogena es ideal para mantener la piel hidratada gracias al ácido hialurónico que contiene y a la tecnología Hyaluronic Gel Matrix. Uno de los productos de la gama es la crema hidratante en gel que tiene una acción nutritiva de larga duración que sirve para calmar la piel al tiempo que la mantiene hidratada durante todo el día.

La tecnología que incorpora no solo protege la dermis, también la reconstruye. Es capaz de crear una reserva de agua para regular los niveles de hidratación. Su textura es ligera y el producto no contiene perfumes, grasas, es no comedogénico y está clínicamente probado.

Atoderm Intensive de Bioderma

La crema hidratante de la gama Atoderm de Bioderma alivia el picor y la irritación gracias al agente dermatológico antipurito PEA. Su textura no grasa y no pegajosa se absorbe de inmediato. Al mismo tiempo, el exclusivo complejo Lipigenium que contiene, formado por biolípidos que se encuentran de manera natural en la piel, se encarga de reconstruir de manera biológica una barrera cutánea sana, pues estimula la síntesis biológica de lípidos y proteínas que forman el cemento intercorneocitario.

Se recomienda utilizar entre una y dos veces al día después de una limpieza profunda de la dermis. Además, ya de por sí esta crema hidratante previene la adhesión de bacterias que causan hidratación gracias a la patente Skin Barrier Therapy.

Como añadido, todos los productos de Bioderma están formulados según el principio de ecobiología que forma parte de la estrategia de NAOS, ya que respeta el ecosistema de la piel al tiempo que cuida la salud de forma duradera.

Crema y leche facial reparadora de Eucerin

La crema hidratante reparadora de Eucerin es una crema ideal para pieles secas, dañadas y agrietadas, pues su acción reparadora ayuda a acelerar la regeneración de la piel.

Entre sus ingredientes principales destaca la glicerina, encarga de hidratar, y el partenol, con propiedades calmantes para aliviar la dermis. Del mismo modo, la aplicación de la crema hidratante crea una barrera protectora en la piel que ayuda a la regeneración. También se puede utilizar en manos, pies o cualquier otra zona sensible del cuerpo, incluso en tatuajes, por sus propiedades reparadoras.

