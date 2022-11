Las originales y elegantes servilletas de Navidad que decorarán tu mesa con un estilo único

La Navidad es sin lugar a duda una de las fechas más emotivas y mágicas del año donde se producen los encuentros familiares y con amigos más esperados. Es la época en la que puedes ver a esos seres queridos que llevas mucho tiempo sin visitar y reuniros entorno a la mesa para disfrutar de un gran banquete y una velada inolvidable de Navidad. Pero, por supuesto, si eres el anfitrión de tan esperada víspera navideña, necesitarás contar con todos los materiales y accesorios para que la fiesta en tu hogar sea todo un éxito. Por lo que deberás planificar con tiempo y adquirir esos productos necesarios para montar una mesa de Navidad inolvidable, con un diseño que se adapte a la decoración de tu hogar y motivos navideños que le den a la cena ese espíritu que tienen estas fiestas tan increíbles.

Las servilletas de Navidad son un tipo de servilletas desechables fabricadas con materiales de alta calidad, una textura suave y resistentes. Cuentan con diferentes motivos navideños clásicos, elegantes y modernos para que puedas vestir tu mesa navideña con el mejor estilo para recibir a todos tus familiares y amigos. Puedes encontrar packs de servilletas adecuados para un número determinado de comensales de forma práctica y económica.

A continuación, compartimos contigo esta fantástica guía de compra con la que podrás comparar, elegir y comprar entre las mejores servilletas de Navidad disponibles en Amazon que te permitirán vestir y decorar tu mesa con motivos navideños increíbles.

¡No dejes pasar la oportunidad de llevarte unas fantásticas servilletas de Navidad y recibe a tus invitados con una mesa de gala navideña!

Pack de 20 servilletas de Navidad de LE NAPPAGE ARTS DE LA TABLE

Este pack de 20 servilletas de Navidad de la marca LE NAPPAGE ARTS DE LA TABLE tienen un tamaño desplegadas de 33 x 33 cm, están fabricadas con material de papel de 3 capas sostenible. Cuentan con un relieve periférico que garantiza la cohesión de las arrugas con un buen grosor y con una bonita decoración de pequeñas casas bajo la nieve, setas, bolas de Navidad, regalos y Papá Noel.

Pack de 20 servilletas de Navidad de Renova

El siguiente pack de 20 servilletas de Navidad de Renova tienen unas dimensiones de 33 x 33 cm, están fabricadas de papel de alta calidad de 3 capas gruesas. Las servilletas están impresas con tintas al agua no tóxicas y cuentan con un diseño donde sobresale la barba de Papá Noel con su traje en rojo.

Pack de 50 servilletas de Navidad de MORIGAMI

El pack de 50 servilletas de Navidad de la marca MORIGAMI tienen unas dimensiones de 40 x 40 cm desplegadas, están fabricadas con materiales de papel grueso y 100% reciclado perfecto para vestir tu mesa en los días de Navidad. Tienen un diseño de Papá Noel tirando de sus renos en el trineo y detalles de estrellas con colores dorados sobre su superficie negra y elegante.

Pack de 32 servilletas de Navidad de Tenare

El siguiente pack de 32 servilletas de Navidad de la marca Tenare tienen unas dimensiones de 33 x 33 cm una vez que están desplegadas, están fabricadas de pulpa de madera desechable, gruesas y de alta calidad. Cuentan con una impresión de tinta suave y vegetal de alta seguridad alimenticia con un diseño en rojo con motivos navideños elegantes en sus laterales de color blanco.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar servilletas de Navidad?

Tamaño

Lo primero que debes tener en cuenta antes de comprar unas servilletas de Navidad es su tamaño y dimensiones generales. Esto es importante para que puedas colocar las servilletas en la mesa en función del tamaño de mesa que tengas y las necesidades que tengas, ya que mientras mientras más grandes sean las servilletas mejor realizarán su función de limpieza al tener mayor superficie para que estén disponibles durante toda la cena, especialmente para los más pequeños de la casa. Si adquieres servilletas de mayor tamaño, podrás darle formas originales para disponerlas sobre la mesa con una presentación única y original.

Número de personas

Otro factor de gran importancia que debes considerar cuando se trata de elegir unas servilletas de Navidad es el número de personas que compartirán mesa contigo. El número de comensales es relevante porque de ello dependerá el número de servilletas que debas comprar. Por lo general, las servilletas vienen en diferentes packs de piezas de diferentes tamaños, estilos y número para que no te falte ningún recambio cuando organices tu cena navideña.

Materiales

También primordial que te fijes en la calidad de los materiales con los que están fabricadas las servilletas de Navidad que quieras adquirir. Es imprescindible que los materiales que componen las servilletas de Navidad ofrezcan una gran resistencia al desgaste y a los desgarros, así podrás asegurarte de un uso prolongado. Fíjate también que tengan una textura agradable al tacto y que no resulte ásperas al pasarla por las manos y la comisura de la boca.

Diseño

Por último, no puedes olvidar el diseño con el que cuentan las servilletas de Navidad que quieras adquirir. En relación a estas fiestas tan emotivas y populares puedes encontrar todo tipo de modelos diferentes de servilletas con motivos navideños populares, así como colores elegantes y llamativos. Podrás elegir entre una gran variedad de diseños con elementos navideños que se adapten a la decoración de tu hogar y te permitirán montar una mesa de Navidad adecuada para estas fechas tan señaladas. No olvides tomar en cuenta los materiales que han sido empleados en la impresión de estos diseños. Opta siempre por las opciones de tintas no tóxicas, tintas al agua, suaves y vegetales.