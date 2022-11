Limpia tu ropa y cuida sus tejidos usando las mejores lavadoras

Para no equivocarse con la compra de una lavadora de Amazon, lo mejor es mirar bien todas sus características. A pesar de que todas las lavadoras lavan la ropa, lo cierto es que las diferentes funciones que te puedes encontrar en cada uno de los modelos puede hacer que te decantes por un tipo de lavadora u otro.

En esta guía de compra te vamos a mostrar algunas de las lavadoras más vendidas en Amazon. Además, también te señalaremos aquellas características en las que te debes de fijar a la hora de comprar una lavadora.

Si tienes en cuenta todos esos aspectos, seguro que estás más cerca de acertar con la compra de tu lavadora en Amazon.

SAMSUNG WW90TA046TE/EC

Lavadora de la marca Samsung que cuenta con tecnología AddWash. Esta tecnología te permite añadir extra de suavizante al final del ciclo de aclarado sin tener la necesidad de vaciar el agua del tambor. Cuenta con programas de vapor para eliminar alérgenos y bacterias y dispone de motor digital inverter que funciona a través de imanes en lugar de escobillas. Dispone de una capacidad de carga frontal de 9 kilos.

Cecotec Lavadora

Lavadora de la marca Cecotec que cuenta con una capacidad de carga de 6 kilos y unas revoluciones programables de 1000 rpm. Cuenta con 8 programas diferentes para toda clase de tejidos y funciones. Gracias a su DelayStart podrás programarla entre 0 y 24 horas antes de que empiece el ciclo. Dispone de función de aclarado extra y bloqueo de seguridad para niños.

Balay 3TS771B

Lavadora de la marca Balay que cuenta con una capacidad de carga de 7 kilos y 1.000 rpm. Esta lavadora de Balay destaca por su motor extra silencioso con el que podrás lavar sin miedo la ropa por la noche. Dispone de función pausa más carga para parar el ciclo e introducir más prendas. También cuenta con sensor 3G para equilibrar mejor la carga en su interior y tambor variosoft para lavar la ropa con más cuidado. Además, en su display LED podrás ver toda la información y estado del lavado.

Candy Smart Pro CSO 14105 TE/1

Lavadora de la marca Candy que cuenta con una capacidad de carta de 10 kilos y 1400 rpm. Esta lavadora Candy dispone de 9 ciclos de menos de 59' con los que conseguirás una reducción en el consumo eléctrico y en el agua. Gracias a sus modos inteligentes y la conectividad con su App simply-Fy resulta más sencillo lavar. Dispone de tecnología Active Motion System para acabar con las arrugas y manchas sin problema y se puede programar hasta 24 horas.

Guía de compra, ¿en qué debo de fijarme a la hora de comprar una lavadora en Amazon?

Lo primero que debes de tener en cuenta a la hora de comprar una lavadora de Amazon son las dimensiones. Mide bien el hueco de la casa en donde la pretendes incorporar y, a partir de ahí, podrás elegir el modelo.

La primera decisión tendrá cierta relevancia con el tamaño de la lavadora, es trata de por donde se introduce la carga. Podrás elegir una lavadora de carga frontal, que son las más tradicionales o podrás optar por una de carga superior. Las lavadoras de carga superior suelen ser más estrechas, pero también algo más altas.

Valora el espacio de cara a aspectos como la posibilidad de abrir la puerta de la carga. A partir de aquí, empezaremos a valorar el segundo aspecto, la cantidad de carga que puede soportar. Esta capacidad de carga dependerá de las personas que seáis en casa utilizando la lavadora o bien de los usos que hagas de esta a la semana.

Para tomar como referencia, una familia de 2 personas que haga menos de 4 usos por semana, le bastará con una capacidad de carga de 6 kilos. Si sois entre 3 y 4 en casa y hacéis de 4 a 5 lavados por semana, elige una capacidad de carga de entre 7 y 8 kilos. Por último, para familias más grandes en donde viven más de 4 personas en casa y se llevan a cabo 6 lavados o más, como mínimo deberías de elegir una capacidad de 9 kilos o más.

Otro aspecto a valorar a la hora de comprar una lavadora de Amazon son las rpm con las que cuenta. Como mínimo te aconsejamos que tenga 600 rpm, ya que es lo mínimo exigible para que se obtengan buenos resultados. Si vives en un lugar más frío, que tiene mayor humedad o pones muchas coladas, deberías de elegir un modelo superior que cuente con 1600 rpm. Si no es necesario. Te recomendamos que no elijas una velocidad muy alta porque sí, ya que más rpm no implican tener un lavado mejor.

A la hora de elegir una lavadora de Amazon echa un vistazo a los programas de lavado con los que cuenta. Elige aquella cuyos programas te parezcan interesantes, por ejemplo, que te permitan lavar una mayor cantidad de ropa o, por ejemplo, que cuenten con un modo de ahorro ECO.

Además de estos aspectos también puedes valorar la compatibilidad que tienen con los smartphones. A través de un smartphone puedes controlar la lavadora, programarla y también obtener información acerca del estado de los lavados. Esto es un añadido interesante que puede que te resulte útil, sobre todo, si quieres utilizar la lavadora en la distancia.

Finalmente, dos aspectos más, la eficiencia energética y el ruido. Una lavadora con una eficiencia energética más elevada consumirá menos, por lo que también es un aspecto importante a valorar. En cuanto al ruido, puedes elegir una lavadora de Amazon silenciosa si lo que prefieres es lavar por la noche. Muchas personas optan por esta opción debido a que de madrugada el coste de la luz es más bajo, por lo que ahorran una buena cantidad de dinero sin tener la preocupación de despertar a nadie por el ruido que pudiera llegar a hacer.