Las mejores guirnaldas de Navidad para decorar tu casa estas fiestas

El invierno trae consigo unas fechas muy marcadas en el calendario, y las favoritas de muchas personas. Son citas para pasar tiempo en familia, comer chocolate con churros, una buena siesta con la época mientras ves una peli después de comer

Y cómo no, también es la llegada de la Navidad. Existen muchas tradiciones, algunas mejores que otras, para despedir el año y recibir al siguiente. Una de estas es decorar la casa y llenarla de un ambiente mágico. Este hecho se puede aprovechar para pasar un magnífico día con los tuyos, montando el árbol, el portal de Belén o colocar otro tipo de adornos como las guirnaldas, pegatinas y luces.

A muchos les apasiona estas fechas y se toman muy en serio el poner la casa a punto. No es tanto en nuestro país, pero sí en otras culturas como la estadounidense.

Seas de un estilo más sobrecargado, o de uno más sencillo, no puede faltar en tu casa el clásico árbol, o unas buenas luces. Sin duda, cualquier detalle que añadas, aumentará exponencialmente toda la decoración y hará que tu casa sea la envidia de todos.

Las guirnaldas, en un principio pueden parecer algo simple, sin embargo, aportan un plus de brillo. Suelen ser de color verde, las cuales se pueden colocar alrededor del árbol, o de distintos colores para los muebles, cercos de la puerta... También las encontrarás con luces, o sin ellas, con detalles como piñas y bayas, con un estilo más discreto, sencillo o más mágico. Además, suelen ser de plástico ignífugo y no tóxico por si tus peques o tus mascotas se lo llevan a la boca.

Por lo general, están hechas de plástico ignífugo para evitar que haya un incendio. Algunas de ellas incluso disponen de luces, por lo que toda seguridad es necesaria si no queremos accidentes.

Hemos escogido las mejores guirnaldas para que adornes tu casa y crees un momento único con tus allegados. ¡Hazte ya con la tuya!

Guirnalda de Navidad de 2,7 m con luces de CHOIGN

Esta guirnalda tiene un diseño realmente bonito, ya que es verde y roja y contiene ramas y bayas para adornar tu hogar. Incorpora 30 luces LED de color blanco cálido para aportar ese toque navideño a cualquiera de las estancias en la que lo instales.

Está confeccionada con materiales de calidad, como el PVC anti-UV. Es ignífugo para que no haya riesgo de incendio. Asimismo, no es tóxico, por lo que la seguridad y salud de tu familia estarán garantizadas. No contiene el olor característico del plástico y tiene una apariencia bastante real. ¡Parecerá que las has sacado de un bosque!

Es muy ligera y compacta, ya que tiene un tamaño de 270 cm x 25 cm, lo que la convierte en una de las alternativas ideales en cuanto al almacenamiento. Podrás reutilizarla durante varios años, porque se mantendrá perfecta a pesar del paso del tiempo.

Esta guirnalda es muy elegante cuenta con hasta 200 ramas de vid verdes, 30 luces LED, 30 agujas de pino, 18 bayas rojas, 18 piñas blancas, 4 flores rojas grandes, 3 flores rojas pequeñas y 6 bolas rosas intermitentes de 6 cm. Además, incluye 3 pilas AA para que no te tengas que preocupar por nada.

Podrás darle la forma que consideres y no se estropeará. Por lo que podrás colocarlo alrededor de luces de pie, puertas o la ventana, en el árbol, en los muebles, escaleras... Está disponible en color rojo y plateado.

Guirnalda de oropel de 1,6 m de ATNKE

Si estás buscando una guirnalda más tradicional, esta es la ideal para ti. Se trata de una decoración de 1,6 m confeccionada en PVC, un material muy resistente y duradero que hará que esté en perfectas condiciones a pesar del tiempo o del uso.

Es ignífugo, por lo que no habrá riesgo de que se extienda el fuego y completamente seguro para las mascotas o los más pequeños de la casa ya que no es tóxico.

Es totalmente verde, perfecta para colocarla alrededor del árbol para que parezca más frondoso, o alrededor de puertas, cuadros, muebles, luces... Incluso podrás colocar alrededor de esta guirnalda luces para iluminar y crear un ambiente cálido propio de estas fechas. También podrás colgar algunos detalles como bolas del árbol y otro tipo de decoraciones. ¡Y no solo eso! Podrás hacer formas distintas, como zigzags, o las típicas coronas navideñas. ¡Instálala en cualquier habitación de tu hogar y combínala como más te guste!

Está disponible en color verde, en verde y blanco (pareciendo nieve), en verde con detalles rojos, y en 2 o 4 piezas verdes.

Guirnalda de Navidad de pino con luces de MEISHANG

Este artículo de MEISHANG tiene una longitud de 2,20 m, con un diseño muy cuidado, minimalista y bonito. Incluye 40 bayas rojas, 20 conos de pino y 20 hojas de abeto enredados en un alambre de cobre. Esto permite que se pueda doblar y moldear fácilmente sin ejercer mucha fuerza, y sin que se se rompa.

Contiene, además, unas luces que funcionan con 3 pilas, y están protegidas para evitar que se sobrecalienten y pueda ocurrir un cortocircuito o provocar un incendio. En el compartimento de la batería cuenta con un botón para elegir el modo, ya que está disponible en luz continua o flash.

Son perfectas para decorar las habitaciones, el salón, en la puerta, ventana, encima de la chimenea, en el árbol de Navidad, en las escaleras.. Están disponibles en dos modelos distintos, y pesan muy poco, por lo que podrás guardarlas sin que ocupen mucho espacio para reutilizarlas el próximo año. ¡Vive el verdadero espíritu de la Navidad!

