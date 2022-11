Los mejores árboles de Navidad para decorar tu casa

El invierno está a la vuelta de la esquina y eso significa pasar tiempo en familia, el frío, las películas de los sábados por la tarde con la manta y la siesta. También significa chocolate caliente con churros, los regalos, las cabalgatas, el fin de año, la nieve y la Navidad.

La Navidad es una etapa del año que es muy querida por los más pequeños de la casa, pero muchas otras personas lo pasan mal por la falta de algún familiar. Y es inevitable que nos acordemos de los que nos faltan en la mesa, pero también debemos disfrutar de los que sí están y de hacer felices a los que nos rodean.

Uno de los elementos que nunca pueden faltar son los árboles de Navidad, ya que se trata de uno de los objetos más comprados durante estas semanas para que tu casa luzca increíble y los peques disfruten como nunca.

La mayoría de los que hay disponibles en el mercado suelen ser de PVC, un material que no es inflamable, ya que en muchas casas se suelen colocar, además de las típicas bolas y guirnaldas, luces de colores para adornarlos. Esto puede provocar un cortocircuito o una sobretensión y las chispas podrían saltar y comenzar un incendio en un material que no es ignífugo.

Por ello, hemos escogido los mejores 3 árboles económicos de Amazon para traer la Navidad a tu casa y disfrutar con tu familia ese rato.

Árbol de Navidad blanco de 120 cm de Arcoiris

Si estás en busca de un árbol de Navidad original, entonces este es para ti. Se diferencia de los tradicionales porque es completamente blanco, dando la sensación de que ha nevado. Está confeccionado con materiales de calidad, como el PVC, un plástico muy versátil que se utiliza para artículos muy rígidos o muy flexibles. No es tóxico, por lo que no tendrás que preocuparte por si daña la salud de tus peques o la de tus mascotas.

Tiene 200 puntas en total, lo que lo convierte en mucho más frondoso y en la mejor opción del mercado. Se entremezclan las ramas largas y cortas para aportar más volumen y naturalidad. Mide 120 cm incluyendo el soporte, para que no ocupe demasiado espacio en el salón de tu casa, y pesa tan solo 5 kg.

Es ideal para colocarlo tanto en el interior de tu hogar, como en el exterior si cuentas con un jardín o terraza. Al estar hecho de metal y PVC, es muy resistente y se mantendrá en perfecto estado a pesar de los años, ¡tendrá una vida útil muy larga! Asimismo, no es nada contaminante, ni genera un impacto negativo en el medio ambiente.

Además, sabemos que lo peor de la Navidad siempre es desmontar todos los adornos y guardarlos, pero con este abeto no será nunca más una tarea ardua. Es muy sencillo de plegar y almacenar, para que no te lleve mucho tiempo y esfuerzo, y puedas reutilizarlo el próximo invierno. Podrás escoger entre el árbol de 120 cm, el de 180 cm, el de 210 cm y el de 240 cm. ¡Encuentra el perfecto para tu hogar!

Árbol de Navidad con aspecto de pino nevado de 180 cm de SPRINGOS

Este árbol es perfecto si buscas uno para decorar tu casa y que sea de estilo tradicional. El de SPRINGOS se asemeja a un pino, completamente verde, pero con los extremos tintados de blanco, lo que parecerá que ha nevado en tu propio salón.

Está fabricado con plástico PVC, lo que lo convierte en una de las mejores opciones, ya que es muy resistente, duradero, poco contaminante y no provoca ningún tipo de alergia. ¡Cuida a tus hijos y a tus mascotas con este producto! Dispone de unos adornos en forma de piñas para llevar la decoración de tu casa a un nivel superior. Se trata de la alternativa perfecta al pino normal.

Pesa alrededor de 6,5 kg y mide 180 cm, ideal para colocarlo en un lugar más espaciado y dar un toque navideño a tu hogar. Cuenta con un soporte de plástico de 55 cm x 55 cm para una mayor estabilidad y que no se caiga si lo golpeas sin querer, o si tus mascotas -como los gatos- acaban trepando por él.

Podrás escoger la apertura de las ramas, separarlas para que sea más voluminoso, o por el contrario podrás juntarlas para que no ocupe un gran espacio. Escoge entre las medidas disponibles -150 cm, 180 cm, 220 cm y 250 cm-, ¡y que comience la Navidad!

Árbol de Navidad artificial de 180 cm de Ikodm

Este árbol de Ikodm es de color verde y está fabricado con material PVC, un material de calidad muy resistente, duradero, amigable con el medio ambiente y que no provoca reacciones alérgicas. Además, no es inflamable, lo que dará un plus de seguridad en caso de que ocurra una sobretensión.

Mide 180 cm, y es muy ligero, ya que pesa solo 3,66 kg, ideal para poder moverlo por la casa sin que te resulte difícil. Tiene 650 ramas en total, lo que hace que sea mucho más frondoso que otros del mercado y las agujas parezcan rellenas, reales y densas.

Tiene un soporte de hierro, lo que lo hace mucho más estable ante posibles golpes o si tu mascota acaba trepando por él. ¡Y no solo eso! Es muy fácil de montar y desmontar, por lo que solo tendrás que invertir unos pocos minutos para disfrutar durante muchas semanas de esta época.

Además, al ser fácil de plegar, podrás reutilizarlo los siguientes años y estará en perfecto estado, como recién comprado. Está disponible en color verde o blanco, para que escojas el que más te guste, y en distintas medidas: 120 cm, 150 cm y 180 cm. ¡Trae la Navidad a tu casa con este abeto a tu salón, habitación u oficina!

