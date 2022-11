Los mejores anillos de luz para hacer vídeos y fotos

Desde el crecimiento de la red social TikTok cada vez son más las personas que deciden grabarse y hacerse fotos para crear contenido en la plataforma. Para que ese material se viralice, hay que tener en cuenta varios factores, entre los que destacan el mensaje y la apariencia.

Si el vídeo está hecho con poca luz o con una cámara de baja calidad, es probable que no llegue a casi nadie. Es por ello que tener una buena iluminación y un buen set de grabación es algo fundamental. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden permitirse el lujo de comprar unos focos increíbles o el último teléfono del mercado.

Por eso mismo, nosotros hemos escogido los 3 mejores anillos de luz LED, disponibles en Amazon, para que puedas crear tus contenidos, maquillarte, hacerte fotos, hacer streamings e incluso usarlo para leer y estudiar. Todos ellos incluyen un soporte regulable para colocar el móvil y te permitirán explotar al máximo tu creatividad. ¡Porque los límites te los pones tú mismo/a!

Aro de luz LED con trípode de LIPETY

Conviértete en todo un profesional con el aro de luz de LIPETY. Se trata de un anillo compuesto por 120 cuentas LED para lograr una iluminación única para tus fotos y vídeos. Tiene un rango de temperatura de color de entre 3200 K y 6500 K, para que establezcas la que más se adecúe al momento: blanco, blanco cálido y amarillo cálido. Si prefieres un resultado más acogedor y hogareño, es mejor elegir una temperatura cálida, si por el contrario quieres uno más profesional, entonces deberás regular el blanco frío.

Este dispositivo no parpadea, a diferencia de muchos otros, no provoca imágenes fantasma -que se trata de una técnica en la que iluminas a una persona u objeto, pero no sabes de dónde procede esa luz- y tampoco deslumbra. Dispone de una carcasa trasera de ABS que da un aspecto más elegante y profesional al foco, y lo convierte en una de las mejores opciones ya que es muy resistente y duradero.

Puedes regularlo en 10 niveles de brillo y un rango de atenuación que va desde el 10 % al 100 % según la intensidad que necesites. Además, incorpora un soporte para colocar tu teléfono móvil de tamaños entre 2.2" y 3.4" de ancho. Cuenta también con una manguera flexible y cabeza esférica giratoria para que puedas regular el ángulo del dispositivo para lograr las mejores perspectivas.

El trípode es extensible para regular la altura, desde 71,9 cm hasta 180 cm, mientras que cuando está plegado solo ocupa 39,1 cm. Está confeccionado con materiales de calidad, como el aluminio, que hacen que se mantenga en perfecto estado a pesar del uso y del paso del tiempo. Pesa solo 2,5 kg, para que puedas llevarlo contigo a cualquier lado.

Este anillo tiene un voltaje de entrada de 5 V, consume poca energía y tiene un cable USB para conectarlo a ordenadores, baterías externas o a un adaptador de enchufe de luz. Es ideal para grabar tus vídeos de Tiktok o de otras redes sociales, así como para maquillarte, hacerte fotos, e incluso para leer libros o escribir.

Anillo de luz LED y trípode con control remoto de Zoeley

Este aro LED tiene 3 modos de iluminación, que comprenden un rango de temperatura que va desde 2700 K hasta 6500 K, para que escojas entre blanco, amarillo cálido y blanco cálido. Cada modo tiene 12 brillos regulables y tiene 120 bombillas que hará que la luz sea homogénea y sin dañar la vista.

Está fabricado con materiales ecológicos para evitar generar un gran impacto negativo en el planeta, así como en la salud de las personas, a diferencia de muchos otros que están confeccionados con plástico y otras sustancias dañinas. Incluye un soporte de trípode con rosca universal para colocar el móvil y que puedas grabar vídeos, hacerte fotos o maquillarte de forma profesional. Está hecho de cero carbono, un tubo de alambre metálico y ABS, lo que convierten al artículo en la opción ideal si buscas uno que lo resista todo. Además, es antideslizante.

Tiene un tamaño pequeño para que puedas guardarlo en cualquier lugar cuando no lo estés usando, pero podrás agrandarlo y regular la altura. Dispone también de un diseño de abrazadera para teléfono móvil con cuello de cisne para elegir la posición en la que quieres que esté el teléfono para conseguir los mejores ángulos.

El cable tiene un puerto USB para enchufarlo a un adaptador de luz, así como a ordenadores u otros dispositivos. Podrás controlarlo con tu móvil gracias a la tecnología Bluetooth que incorpora, lo que te permitirá hacer fotos y vídeos en una distancia máxima de hasta 10 metros.

Anillo de luz regulable de NEEWER

Si hablamos de Neewer, estamos hablando de calidad. Se trata de unas de las marcas más famosas del mercado con productos enfocados a la fotografía. Es por ello que si estás buscando un aro de luz para fotos, vídeos o crear contenido para redes sociales, este es para ti.

Se trata de un anillo con perlas LEDs que tiene una corriente constante para una iluminación perfecta sin parpadeos. Es de bajo consumo energético, por lo que podrás utilizarlo durante horas sin que suponga un gran gasto en tu factura. No emite casi calor, algo que sí ocurre con otros dispositivos similares, ya que la luz provoca un aumento de temperatura. Esto, además, es un punto muy positivo, ya que no te quemarás si lo tocas y lleva mucho tiempo encendido.

Podrás escoger entre 3 modos de luz: blanco cálido -3000 K-, blanco neutro -4500 K- y blanco frío -6500 K-, aunque también podrás regular en 10 niveles la potencia del brillo, dependiendo el resultado que quieras obtener. El anillo puede girar 120° para cambiarlo al gusto.

Es muy pequeño (55 cm) y compacto, para que puedas colocarlo sobre tu escritorio sin que ocupe mucho espacio. Dispone de un soporte para colocar el móvil con un ancho ajustable a desde 5,8 cm a 8,9 cm, y una rosca universal. Está disponible en color blanco o negro e incorpora un conector USB para conectarlo con otros dispositivos, como una batería externa, un adaptador para el enchufe de la luz, el ordenador...

