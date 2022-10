Estos son los 3 looks de Springfield que Pedri lucirá antes del Mundial

Que la marca de ropa Springfield es juvenil y cada año nos sorprende con las prendas más versátiles y frescas de la temporada, no es ninguna novedad. La famosa marca de ropa está a la cabeza en tendencias y siempre tiene las prendas más apropiadas para lucir durante cualquier temporada del año. En esta ocasión, nos ha sorprendido a todos lanzando la colección ICONS FW'22, y utilizando como imagen a la joven promesa del fútbol español, Pedri González, quien este año será uno de los grandes protagonistas del Mundial de Fútbol 2022.

El jugador del Fútbol Club Barcelona ha sido el encargado de presentar esta colección ICONS FW´22 de la marca Springfield, que se caracteriza por contener prendas muy sencillas de combinar, que representan a la perfección el estilo de vida del joven actual. En ella, no faltan las camisetas de algodón con los estampados más originales, las sudaderas oversizes, las sobrecamisas o los chalecos acolchados. Pedri González luce todas estas prendas como nadie, y nos presenta los 3 looks de esta temporada que no se quitará este otoño. Todos ellos tienen en común el aire desenfadado, seña inconfundible de Springfield, la comodidad y versatilidad de la marca. Aquí tienes los 3 conjuntos con los que triunfarás esta temporada, ¡toma nota!

Look 1: Todo al teja

Uno de los tonos que son tendencia esta temporada es el teja. Este look escogido por Pedri para representar a la marca Springfield se caracteriza por prendas holgadas, muy sencillas y de tonos otoñales. Se trata de un outfit perfecto para pasar un día en familia, de compras o asistir a una comida informal.

Es look está compuesto por un jersey en tono beige de cuello alto, -muy apropiado para cuando las temperaturas comiencen a descender en invierno-. Se trata de un diseño liso y lo suficientemente holgado como para permitir libertad de movimientos y comodidad en tu día a día. Llama la atención la sobrecamisa de pana en color teja, tendencia esta temporada, que aporta un aire desenfadado y muy actual a look, junto con unos pantalones ajustados denim.

Comprar el jersey en Springfield

Comprar la sobrecamisa en Springfield

Comprar los pantalones en Springfield

Look 2: Una apuesta por lo clásico

En esta ocasión, Pedri opta por una combinación que no falla, ni en verano ni en invierno: pantalón vaquero y camiseta de algodón blanca. El jugador apuesta por la frescura y la comodidad en este look sencillo y juvenil, perfecto para cualquier ocasión.

La colección ICONS FW´22 de Springfield apuesta por prendas en tonos claros, aunque se trata de una campaña de prendas para este otoño invierno. En este look, el jugador luce unos denim skinny desgastados y una camiseta de diseño recto y manga corta. Acompaña el outfit un chaleco negro acolchado, de lo más calentito, para disfrutar de las tardes de otoño e invierno sin tiritar.

Comprar jeans en Springfield

Comprar camiseta en Springfield

Comprar chaleco en Springfield

Look 3: Sostenibilidad por bandera

De este look de Pedri resaltamos la sudadera en tonos verdes con el estampado del característico árbol de la marca Springfield. Este diseño de sudadera, además de aportar un aire muy fresco y juvenil, es uno de los símbolos de la marca, que apuesta cada día más por prendas más sostenibles, cuya composición contenga cada vez menos productos químicos.

Así, esta sudadera que luce la joven promesa del fútbol español aúna el compromiso de Springfield de producir prendas cada vez más sostenibles, con el uso de materias primas recicladas, orgánicas y sostenibles. Para completarlo, Pedri opta por un modelo de denim regular en tonos claros y corte recto.

Comprar sudadera en Springfield

Comprar jeans en Springfield