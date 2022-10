Compra este móvil Samsung Galaxy y llévate una televisión de regalo gracias a la promoción YouMake ¡solo hasta el 23 de octubre!

Los móviles de gama alta entre los que podemos elegir hoy en día ofrecen, cada uno de ellos, diferentes funciones implementadas con la intención de satisfacer las necesidades de determinados perfiles de usuarios. A la hora de adquirir uno de estos terminales hemos de pensar detenidamente en el tipo de modelo que realmente necesitamos, dado que hacerse con uno de ellos requiere de una gran inversión económica que no todo el mundo está dispuesto a realizar.

Samsung siempre busca ponérselo a fácil a sus clientes, por ello han lanzado una promoción que tienes que aprovechar antes de que termine este 23 de octubre. Se trata de la promoción YouMake que, si todavía no has oído hablar de ella, ¡tienes que conocerla cuanto antes! #YouMake ofrece descuentos de hasta el 40% en algunos de los terminales más punteros de la marca. Y no solo eso, sino que también ofrecen regalos exclusivos con la compra que realices.

Es por esta razón por la que vamos a hablarte del Samsung Galaxy S22 Ultra, un smartphone que podrás encontrar en oferta dentro de la tienda online de Samsung gracias a la promoción #YouMake organizada por la misma. Y, si lo compras ahora, ¡recibirás gratis una Smart TV 4K de 43 pulgadas valorada en 519 euros! Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este móvil que tantas prestaciones buenas reúne.

Ver oferta en Samsung

Sobre el Samsung Galaxy S22 Ultra

El teléfono móvil Samsung Galaxy S22 Ultra mide 7,79 centímetros de anchura, 0,89 centímetros de grosor y 16,33 centímetros de largo. Pesa 200 gramos, y cuenta con un procesador de 4 nm, el primero en toda la gama de terminales Galaxy que te permitirá disfrutar de una CPU y GPU mucho más rápidas. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X alcanza un máximo de brillo de 1750 nits, y tiene la certificación VDE Alemania, lo que garantiza el disfrute de colores muy vivos independientemente de los niveles de brillo de los que disponga.

El Samsung Galaxy S22 Ultra dispone de algunas de las mayores innovaciones que ofrece la marca para conseguir las mejores fotos de noche. Su sensor consigue atraer luz y, en combinación con el Super Clear Glass capaz de reducir los destellos de la lente y el sistema de Inteligencia Artificial incorporado que procesa la información al momento, podrás disfrutar de un acabado increíble en tus fotografías nocturnas. En lo que se refiere a la grabación de vídeos, este terminal del titán surcoreano cuenta con el sistema Super Steady, capaz de corregir los movimientos de la cámara empleando, para ello, un ángulo mucho más amplio, rastreando a su vez los diferentes objetos que encuentra para eliminar el desenfoque de los fotogramas.

En lo que respecta a su nivel de autonomía, este terminal de Samsung es capaz de durar más de 24 horas encendido gracias a que su batería se adapta con inteligencia al uso que haces del terminal. A través de una sola carga superrápida de 45 W, contarás con batería suficiente en tu teléfono para todo el día. Si deseas hacerte con este terminal, no esperes más y aprovecha el descuento de la promoción #YouMake que ofrece Samsung por este terminal en su tienda online.

Ver oferta en Samsung