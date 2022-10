Lo último en imagen y sonido lo tienen estas smart TV disponibles en Amazon

A la hora de comprar un televisor nuevo es importante tener en cuenta una gran cantidad de características. Más allá del precio que supone comprar un televisor, es importante acertar con la compra para poder disfrutar del mismo durante muchos años. En este artículo te vamos a mostrar algunos de los mejores televisores inteligentes que puedes encontrar en Amazon para que te sirvan como referencia a la hora de comprar uno.

¿Qué debo de tener en cuenta a la hora de comprar un televisor?

Lo primero que debes de tener en cuenta es el tamaño del televisor. Este tamaño vendrá delimitado por dos aspectos importantes, la preferencia que tengas por las pantallas grandes y también por el espacio que tengas para colocar el televisor.

Antes de llevar a cabo ninguna compra es importante que sepas dónde lo vas a colocar y que tomes medidas. Los televisores han evolucionado con el paso de los años. Hemos pasado de las clásicas pantallas de tubo hasta los infinity display. Por eso, es importante tener en cuenta que no todos los televisores de las mismas pulgadas pueden llegar a medir lo mismo y es muy importante que tengas en cuenta este aspecto.

También deberás de tener en cuenta la base del televisor, ya que estas podrán ser más o menos anchas y, por lo tanto, ocuparte más espacio del que a lo mejor en un primer momento habías previsto. Si tienes pensado colgar el televisor en la pared este es un aspecto menos importante, ya que la peana no importará.

Dependiendo de la distancia que tengas para colocarte frente al televisor el tamaño también será importante. Si vas a estar muy cerca del mismo, ten cuidado con elegir un modelo bastante grande o te resultará incómodo para la vista. La medida óptima entre la distancia del sofá al televisor debe de ser el triple de su diagonal.

La resolución del televisor es otro aspecto que debes de tener en cuenta. La gran mayoría de televisores del mercado son en Full HD, sin embargo, es posible encontrar opciones en Ultra HD, 4k y la más reciente, 8k.

Cuanta más resolución tenga el televisor mejor calidad de imagen va a tener. Esta resolución tiene que ver con el número de píxeles que se muestran en pantalla, por lo que cuantos más píxeles tenga mejor resolución tendrá.

En este apartado debes de tener en cuenta el tipo de contenido que vas a reproducir. Si no cuentas con un lector de Blu-ray en 4k o no tienes contratada una plataforma de vídeo bajo demanda que te emita en esta calidad, es evidente que no vas a sacar provecho a dicha resolución. Dependiendo de los gustos o de los dispositivos que tengas podrás valorar contar con una resolución superior al Full HD.

Otro aspecto importante es valorar si el televisor cuenta con Smart TV. La gran mayoría de televisores hoy en día cuentan con este tipo de servicio. Básicamente nos permite poder conectar el televisor a internet y hacer uso de una gran cantidad de aplicaciones o, por otro lado, hacer uso de un asistente de voz. Además de poder reproducir contenido del navegador de internet podemos jugar a juegos y contar con más aplicaciones.

Como la gran mayoría de televisores cuentan con opción de Smart TV lo mejor es centrarse en el modelo que más te gusta. Dependiendo del fabricante, el Smart TV puede contar con más o menos contenido propio. Una opción de lo más recurrida es el Android TV que te permite contar con prácticamente todo el contenido de internet salvo, evidentemente, el contenido propio de las marcas.

Finalmente valora las conexiones. Valora el número de puertos de HDMI con los que cuenta, el de USB, si tiene salida de sonido óptico y cualquier otro tipo de conexión que te pueda resultar interesante. De la misma forma que sucede con la resolución, estas conexiones te resultarán más o menos importantes dependiendo de los complementos con los que cuentes.

Ahora que ya sabes un poco más acerca de los televisores, veamos algunos de los mejores modelos que puedes encontrarte en Amazon.

Samsung 4K UHD 2021 43AU8005

Televisor de la marca Samsung de 43 pulgadas de tamaño que integra Alexa como asistente de voz además de las clásicas conexiones inalámbricas. Destaca por su procesador Crystal UHD con el que consigue reproducir 1.000 millones de colores lo que le permite mejorar su calidad 4K. Con la tecnología Contrast Enhancer mejora el contraste de los colores y los convierte más puros gracias a PurColor.

Comprar en Amazon

Hisense 43AE7000F UHD TV 2020

Televisor de la marca Hisense que destaca por su buena relación calidad precio. Cuenta con 43 pulgadas de tamaño y ofrece una resolución de 4K. Integra Alexa, sonido DTS y un sistema de brillo adaptativo Ultra Dimming además de la tecnología Precision Colour para ofrecer un mejor resultado.

Comprar en Amazon

Philips 43PUS7906

Este modelo de televisor de Philips cuenta con Ambilight, una tecnología propia bastante interesante a través de la cual el televisor luce en su parte de atrás acompañando los colores a la imagen. Con esto lo que consigue es que su pantalla de 43 pulgadas parezca mucho más grande. Su resolución es 4K y cuenta con muy buen sonido, propio de la marca Philips.

Comprar en Amazon

LG OLED OLED65A1

Finalmente, un televisor para los más exigentes. Este televisor de LG destaca por contar con tecnología Oled. La tecnología Oled apaga los píxeles cuando estos se encuentran mostrando el color negro, por lo que se consigue un resultado mucho más fiel, carente de iluminación mejorando el contraste de la pantalla. Se trata de un modelo de 65 pulgadas que cuenta con Alexa y Google Assistant además de un procesador inteligente con el que consigue ofrecer una mejor experiencia de uso. Además, destaca también por su sonido envolvente ATMOS con el que se consigue una experiencia a la altura de los mejores cines.

Comprar en Amazon