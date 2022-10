Disfruta plenamente de tus relaciones íntimas con estos lubricantes vaginales

La sequedad vaginal es un problema al que se enfrentan muchas mujeres afectando a sus encuentros sexuales y terminando por ocasionar encuentros poco satisfactorios y provocando irritaciones molestas y daños en la zona vaginal ya que la lubricación natural, a veces, no es suficiente.

Es importante que todos los lubricantes vaginales sean compatibles con los preservativos evitando que estos se rompan. Puedes encontrar todo tipo de fórmulas diferentes compatibles con el pH de la piel que están pensado para diferentes prácticas sexuales y distintos objetivos para que puedas disfrutar de una experiencia completa y satisfactoria con tu pareja.

Lo primero que debes determinar a la hora de elegir el mejor lubricante vaginal para ti es el uso que le quieres dar para así elegir el tipo de lubricante que quieras comprar. Existen tres tipos de fórmulas disponibles actualmente en el mercado; los lubricantes de agua, de aceite y de silicona.

Los lubricantes vaginales con base acuosa son los más naturales y respetuosos con la piel y están pensados para parejas que van en la búsqueda del embarazo ya que no dañan a los espermatozoides.

Por otro lado, los lubricantes con base de aceite son más duraderos que los anteriores, aunque pueden ser más complicados de limpiar pudiendo manchar las prendas de ropa.

El último tipo son los lubricantes con base de silicona que son igual o más duraderos que los lubricantes de aceite y están diseñados para utilizarlos con efectividad dentro del agua y para el sexo anal.

Igual de importante es el formato en el que se presente el lubricante ya que podemos encontrar lubricantes vaginales de tipo gel o líquidos. Con los primeros solo necesitarás aplicar unas gotas sobre la vagina para obtener los mejores resultados mientras los segundos podrían necesitar una mayor aplicación del producto.

También puedes encontrar lubricantes con base acuosa que son comestibles con miles de aromas y sabores diferentes que te darán una experiencia más placentera para disfrutar de tus encuentros sexuales a otro nivel.

Otras opciones que puedes encontrar en los lubricantes vaginales son los lubricantes de efecto frío – calor y estimulantes que te ofrecerán contrastes de temperatura al contacto con la piel para disfrutar de una experiencia diferente.

Como ya mencionamos anteriormente, los lubricantes vaginales tienen que ser seguros y compatibles con los preservativos para no dañarlo y provocar embarazos no deseados, así también debemos considerar que el lubricante vaginal sea respetuoso con el pH de tu piel. El lubricante debe tener un nivel de pH entre el 3,8 y el 4,5 siendo los niveles de pH en los que se encuentra normalmente una vagina.

Por último, debes considerar el tamaño del envase del lubricante. Podrás encontrar diferentes tamaños e incluso de un solo uso para encuentros puntuales, aunque lo más recomendable es comprar un lubricante vaginal con un envase grande ideal para parejas ya que a largo plazo te saldrá mucho más económico.

A continuación, compartimos contigo los mejores geles lubricantes vaginales disponibles en Amazon que te permitirán disfrutar de una experiencia sexual placentera y sin dolor gracias a sus ingredientes naturales de calidad que alivian, protegen e hidratan las zonas íntimas.

¡No dejes pasar la oportunidad y llévate uno de los mejores geles lubricantes vaginales y disfruta junto a tu pareja de una experiencia sexual plena sin dolores ni irritaciones desde ya!

Lubricante vaginal de Control Lub Nature

El gel lubricante vaginal de la marca Control con base acuosa de silicona es ideal para la sequedad vaginal y genital para la búsqueda espontánea de placer y su uso es compatible con el preservativo, aunque no es recomendable el uso de juguetes sexuales de silicona. Este gel lubricante íntimo no es graso, no mancha y es fácil de eliminar con agua, además de hidratar y no contener ni azúcar ni gluten.

Comprar en Amazon

Lubricante vaginal de Durex Naturals

El siguiente lubricante íntimo de Durex de base acuosa, libre de fragancias y colorantes con ingredientes 100% naturales y prebióticos que ayudan a mantener el balance de la flora vaginal y requiere tan solo el uso de unas gotas para aplicar y así aliviar las molestias durante el sexo y hacerlo más suave de forma natural. Este lubricante puede usarse tanto para el sexo vaginal como para el sexo anal y oral siendo adecuado su uso con preservativos de látex y preservativos de polisopropeno.

Comprar en Amazon

Gel lubricante vaginal de Vagisil

El gel lubricante de Vagisil es soluble en agua y gracias a su fórmula exclusiva proporciona una acción lubricante e hidratante inmediate imitando la lubricación natural y facilitando las relaciones sexuales haciéndolas más cómodas. El uso de este gel lubricante es compatible con el uso de preservativos, tampones y copas menstruales y no contiene sabores, olores y está libre de hormonas siendo fácil de aplicar con la yema de los dedos sobre la apertura vaginal y la zona externa sin provocar irritaciones y siendo respetuoso con el pH.

Comprar en Amazon

Gel lubricante íntimo de CUMLAUDE

Este gel lubricante íntimo de CUMLAUDE clínica y dermatológicamente testado contiene ingredientes naturales sin perfumes y sin colorantes y está indicado para mujeres que sufren relaciones dolorosas debido a cambios hormonales, menopausia, por el uso de tampones, períodos de estrés, tratamientos farmacológicos, etc. Aliviando la deshidratación vaginal y favoreciendo las relaciones sexuales dolorosas. Este gel lubricante vaginal mantiene la zona íntima suave e hidratada sin alterar la integridad del preservativo y su aplicación es sencilla sobre la zona vulvo vaginal siendo recomendable su uso simultáneo en pareja.

Comprar en Amazon