¡Ahorra tiempo en la limpieza de casa! con estos robots limpiacristales

Gracias al avance de la tecnología en los electrodomésticos y los robots inteligentes del hogar podemos disfrutar de más tiempo libre ahorrándonos ciertas tareas domésticas que antes teníamos que hacer a mano, desde limpiar el polvo del suelo a la limpieza de los cristales y azulejos de tu casa.

Los robots limpiacristales tienen una función similar a los robots aspiradores que utilizan sensores para guiar al robot con movimientos automáticos sobre la superficie que quieras limpiar utilizando una presión propulsada por un motor.

Lo primero en lo que debes fijarte a la hora de comprar un robot limpiacristales es en su longitud del cable y que te permita conectar el robot a cualquier toma de corriente eléctrica de tu hogar. Elegir un modelo de robot limpiacristales con un cable lo suficientemente largo te permitirá poder alcanzar ventanas con una superficie más grande o que estén situadas en zonas demasiado altas con difícil acceso.

Si, por el contrario, eliges un modelo de robot limpiacristales que funcione con batería tendrás que evaluar su tiempo máximo de autonomía antes de tener que cargarlo. Así como la batería y la duración de uso es importante, igualmente importante es la potencia del motor del robot limpiacristales ya que mientras mayor sea la potencia menor será el tiempo empleado en realizar su función de limpieza.

No te servirá de nada comprar un robot limpiacristales si previamente no sabes el uso que quieres darle y sobre qué superficies quieres que actúe. Por ello, tendrás que tener en cuenta el tipo de cristal de tus ventanas y el grosor del mismo ya que no todos los robots limpiacristales podrían tener la capacidad de limpiar ciertos materiales, por lo que es adecuado elegir el modelo correcto.

Los modos de limpieza con los que cuente el robot limpiacristales también son importantes, ya sea que utilicen cepillos o almohadillas limpiadoras, muchos robots limpiacristales también disponen de una opción de secado y enjuague para conseguir resultados finales impecables, así como programas preestablecidos y tecnología de reconocimiento de superficies para que no tengas que pararte a programarlo cada vez que decidas usarlo.

Estos robots limpiacristales se adhieren a la superficie del cristal a través de una succión propulsada por un motor o a través de una conexión magnética. En ambos casos, el robot limpiacristales siempre puede fallar por lo que es importante que este cuente con un buen sistema de seguridad anti golpes y una cuerda de seguridad para evitar que se caiga. La potencia de la succión también es importante ya que una potencia demasiado fuerte podría provocar la ruptura del cristal.

Otra función interesante que debes tener en cuenta es la función de control remoto que la mayoría de robots limpiacristales poseen. Esta función te permitirá programar de forma automática las funciones de limpieza del robot a través de un mando a distancia o desde una aplicación móvil de forma inmediata y sencilla.

Sin duda, comprar un robot limpiacristales de calidad te ahorrará tiempo y energía en tener que pasar continuamente la mopa por los cristales de tus ventas ofreciéndote una limpieza inteligente y eficiente desde el confort de tu hogar.

A continuación, compartimos contigo los mejores robots limpiacristales disponibles en Amazon adecuados para todo tipo de superficies y alturas que pueden ser tuyos desde ya. ¿A qué esperas para quedarte con un robot limpiacristales en oferta y olvidarte de limpiar los cristales a mano?

Robot limpiacristales Conga de Cecotec

El robot limpiacristales de Cecotec cuenta con una navegación inteligente controlada a través de su App móvil o su mando de control remoto con la que calculará la ruta idónea para limpiar las ventanas en su totalidad y gracias a su potente bomba de succión se mantendrá adherido al cristal con la máxima seguridad. Con sus 4 programas de limpieza automáticos este robot limpiacristales podrá limpiar todo tipo de superficies y su triple sistema de seguridad con cuerda de seguridad incluida y su sistema de parado automático evitará caídas y te supondrá un gran ahorro energético alargando la vida útil de este fantástico robot limpiacristales.

Robot limpiacristales de Mamibot

Este robot limpiacristales multifunción Mamibot te permitirá un fácil funcionamiento a través de su App móvil o su mando de control remoto con un manejo cómodo e inteligente. Este robot limpiacristales está diseñado para limpiar todo tipo de superficies grandes como escaparates de tiendas detectando los bordes de las ventanas gracias a sus sensores inteligentes y adhiriéndose a la perfección con su gran potencia de succión. Además, este robot limpiacristales cuenta con la tecnología Ultra Silence haciendo de este un dispositivo súper silencioso.

Robot limpiacristales de AlfaBot

Este robot limpiacristales de AlfaBot se adhiere a cualquier tipo de ventana y superficie gracias a su sistema magnético y dispone de un programa de limpieza automática inteligente programable a través de su control remoto y un spray automático para conseguir resultados increíbles. Además, este robot limpiacristales cuenta con un triple sistema de seguridad y 10 paños de fibra de alta densidad.

Robot limpiacristales de HOBOT

El robot limpiacristales de HOBOT incorpora un motor de succión con sistema anticaídas, un pulverizador automático y un depósito de líquido limpiacristales ideal para limpiar todo tipo de cristales de diferente grosor y rugosidad. Además, este robot limpiacristales cuenta con un cable de alimentación con una longitud de 4 metros para llegar a todo tipo de superficies y alturas, así como un funcionamiento sencillo y fácil de limpiar a máquina o a mano.

