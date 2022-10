Prime Days en eDreams: Disfruta de descuentos de hasta el 60% en tu próximo viaje ¡Solo durante 3 días!

Un año más, la plataforma de viajes más grande de internet, eDreams, anuncia que su Prime Day está de vuelta. Después del gran éxito cosechado en ocasiones anteriores, el eDreams Prime Day estará de vuelta durante los días 4, 5 y 6 de octubre, con más y mayores descuentos que en ediciones anteriores. Para disfrutarlos solo tendrás que darte de alta como usuario Prime de la plataforma, lo que no te supondrá más de 55 euros anuales. Así, accederás a descuentos en sus vuelos, hoteles y alquiler de coches. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Ahora que los viajes vuelven a estar permitidos y tenemos más ganas que nunca de escapar de la rutina, es un buen momento para darse un capricho con amigos, pareja o familiares. Con la suscripción anual a Prime de eDreams, es posible añadir a la reserva de tus vacaciones hasta nueve personas más, y todos ellos podrán beneficiarse de la suscripción a Prime. Eso sí, date prisa para aprovechar las numerosas ofertas de eDreams. ¡Solo duran tres días!

Ver ofertas en eDreams

¿Qué es el Prime Day de eDreams?

El Prime Day de eDreams es un evento organizado en colaboración con algunas de las aerolíneas más importantes del mundo: Lufthansa, LATAM, TAP Air y Air Europa, que ofrecen, durante los días 4,5 y 6 de octubre, tarifas excepcionalmente reducidas con la suscripción a Prime de eDreams.

Durante el evento, accederás a millones de ofertas en vuelos, además de los descuentos habituales ya disponibles en la página web. Encontrarás grandes ofertas en hoteles y podrás obtener un voucher adicional de 25% directamente en tu primera reserva de hotel. El alquiler del coche también te saldrá más económico si te animas a reservarlo durante estos días, ya que, accederás a un 30% de descuento si reservas en la web, y de un 40% si reservas a través de la aplicación.

Si no te has suscrito a eDreams Prime en los últimos doce meses, tienes la opción de acceder a un periodo de prueba gratuito en el momento del pago. Si no estás satisfecho durante el periodo de prueba, puedes cancelar la suscripción en cualquier momento online.

Ver ofertas en eDreams

Date un capricho y prepara la escapada de tus sueños más barata que nunca gracias a la plataforma de viajes más grande del momento. ¡Aprovecha los descuentos del Prime Day de eDreams!