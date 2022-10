Lleva tus novelas a todas partes con los libros electrónicos más prácticos de Amazon

Un libro electrónico es uno de los mejores compañeros de aquellos que disfrutan con la lectura. Si eres un lector empedernido está claro que el tacto de un libro y sus hojas es incomparable. Sin embargo, los libros electrónicos cuentan con muchas ventajas que merece la pena conocer.

En base a esas ventajas en el mercado puedes encontrarte con toda clase de modelos. En este artículo te vamos a mostrar aquello que necesitas saber a la hora de comprar un libro electrónico para que puedas elegir el mejor modelo. Por supuesto, también te mostraremos algunos de los mejores modelos que puedes encontrar en Amazon.

Aspectos a valorar a la hora de elegir un libro electrónico:

A la hora de elegir un libro electrónico el aspecto más importante es la pantalla. En primer lugar, siempre debes de elegir la pantalla que más cómoda te resulte. Podrías pensar que una pantalla grande es siempre la mejor solución, pero, a pesar de que en una pantalla grande se puede leer mejor, resulta menos práctica a la hora de utilizar y llevar por ahí.

Habitualmente los modelos más comunes y populares suelen tener 6 pulgadas, también los más económicos. Piensa que, la gracia del libro electrónico, es poder estar leyendo todo el rato. Por este motivo es importante elegir siempre una pantalla con la que podamos estar a gusto con nuestra vista y nunca la acabemos forzando.

En cuanto a esta pantalla se refiere no todo depende del tamaño. El brillo es una cuestión de lo más importante, sobre todo si vamos a leer en exteriores ya que esta es la única forma que tenemos de conseguir que se lea bien. Si vas a leer únicamente en casa o no estás interesado en ningún momento en sacar el libro electrónico fuera de esta, el brillo es algo de lo que no te tienes que preocupar tanto.

Por otro lado, la resolución también es importante. Procura que cuente, como mínimo, con una resolución de unos 300 ppp que es la resolución más acertada para las diagonales de estos libros electrónicos.

Ahora que sabes más o menos como tiene que ser la pantalla, es importante también tener en cuenta los diferentes formatos que puede admitir el libro electrónico. Algunos de los más populares serían estos PDF, AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG o BMP, EPUB.

Es importante saber que el modelo de Amazon, el Kindle, no admite formato EPUB. A pesar de que esto en un principio pueda parecerte un inconveniente, lo cierto es que el propio Kindle también tiene sus ventajas y hay una gran cantidad de conversores de archivos gratuitos en internet por lo que no tendrías ningún problema a la hora de convertir un EPUB a un MOBI.

Otro aspecto a valorar es la conectividad con la que cuenta el propio libro electrónico. Aquí encontramos varias posibilidades, desde que cuenten con conectividad Wi-Fi hasta que tengan LTE. Los modelos más básicos utilizan la conexión USB para pasar los libros al dispositivo. Opciones como la LTE te permiten descargarlo de la red para que puedas leer el libro sin necesidad de pasar por ningún ordenador.

Finalmente, otros aspectos como la batería o sus resistencias. La verdad es que el consumo de un libro electrónico es realmente bajo, por lo que podrás estar sin cargarlo durante semanas sin que te tengas que preocupar del mismo. Por otro lado, es evidente que, cuanta más batería tenga, más tiempo estarás sin cargarlo.

Puedes encontrar algunos modelos de libro electrónico que cuentan con una cierta resistencia al agua. No pienses que son sumergibles, ni mucho menos, pero si que se comportan mejor si se mojan por cualquier motivo. Esto es algo que podrías considerar si quieres tu libro electrónico para llevarlo contigo a la playa o la piscina.

Ahora que ya sabes más o menos todo lo que te puede deparar un libro electrónico, veamos algunos de los mejores modelos de Amazon.

Kindle Paperwhite

El Kindle es el libro electrónico de Amazon y uno de los más populares del mercado. La popularidad del Kindle se debe a que fue uno de los primeros, cuenta con muy buena calidad y, además, es bastante económico. Esta nueva edición de Kindle cuenta con luz regulable incluida y tiene una pantalla de 300 ppp. Además, si eres miembro Prime te ofrece acceso a una gran cantidad de libros. Su pantalla es de 6 pulgadas y 8GB de capacidad.

PocketBook Basic Lux 2

Este PocketBook es un libro electrónico que cuenta con 6 pulgadas de pantalla y una memoria de 8gb para que guardes todos los libros que quieras. La pantalla de este libro electrónico es retroiluminada por lo que podrás leer por la noche con facilidad. Además de ser compatible con una gran cantidad de formatos, un total de 17, también es compatible con 4 formatos de imagen como JPEG, BMP, PNG y TIFF para que puedas ver fotos.

Rakuten Kobo

El Rakuten Kobo tiene una pantalla de 8 pulgadas antirreflejos además de ser táctil. Además de poder utilizar el libro de forma táctil también cuenta con botones para acceder a todas sus funciones. El Rakuten Kobo es compatible con audiolibros gracias a que cuenta con Bluetooth. De esta forma podrás leer tus libros en modo manos libres siempre que lo conectes a un altavoz o cascos Bluetooth. Dispone de 32 GB de almacenamiento.

PocketBook InkPad 3 Pro

Finalizamos con el InkPad 3 Pro. Este modelo cuenta con una pantalla grande de 7.8 pulgadas y una resolución de 300 ppp. Cuenta con tecnología SMARTlight con la que regula el color de la luz y también su brillo para que la lectura sea mucho más cómoda. Dispone de Bluetooth para disfrutar de audiolibros y es compatible con 19 formatos de libro, 4 de imágenes y 3 de audio. Finalmente, también es resistente al agua por si te lo quieres llevar a la piscina o utilizarlo en la bañera.

