Los mejores altavoces bluetooth JBL para un sonido de máxima calidad

¿Cuántas horas has pasado buscando una aplicación que le suba el volumen al móvil para poder escuchar la música con tus amigos? ¿Sabías que la marca JBL se caracteriza por fabricar los mejores y más potentes altavoces del mercado? Además, a un precio increíblemente accesible para que puedas disfrutar de tu música favorita sin ningún contratiempo. Principalmente, gracias a que son impermeables y que su autonomía, dependiendo el modelo, puede variar entre 5 y 20 horas de reproducción.

Lo mejor de tener un altavoz bluetooth potente JBL es que podremos conectar a él una gran cantidad de dispositivos para transmitir no sólo música, sino también podcast, archivos de audio o incluso el audio de películas. Y lo mejor de todo, sin cables en el medio. Además, todo esto acompañado de un diseño innovador y materiales de calidad que han colocado a JBL como líderes en la carrera por los productos de tecnología inalámbrica. Si estás buscando un altavoz bluetooth potente y te has decidido por las ventajas de que sea un JBL, te dejaremos aquí las mejores 5 opciones que tiene Amazon en su catálogo para que decidas cual se ajusta más a lo que buscas en cuanto a precio y diseño.

Altavoz bluetooth JBL GO 3

Escucha tu música favorita con sonido de calidad gracias a este JBL GO 3. El altavoz emitirá un sonido pleno y sofisticado adecuado para disfrutar del audio con mayor claridad. Gracias a su sistema de recepción bluetooth, podrás conectar tu smartphone para manejar desde allí toda la música de la fiesta sentado cómodamente en una silla. Es ideal para llevarlo a la playa o a cualquier reunión de amigos ya que el JBL GO 3 tiene resistencia al agua y al polvo IP67. Este modelo de altavoz cuenta con una autonomía de 5 horas de batería con la que podrás disfrutar del mejor sonido en cualquier lugar. Los altavoces GO 3 son resistentes, y gracias a su diseño compacto, son fáciles de llevar en la mano a cualquier parte.

Lo más destacado: Envío gratis. Este producto de JBL incluye envío gratuito a toda España si realizas la compra hoy mismo y, además, un envío rápido en caso de que tu cuenta incluya Amazon Prime.

Altavoz Bluetooth JBL Charge 5

Con este excelente altavoz podrás escuchar hasta 20 horas de buena música y un sonido potente JBL gracias a que incluye un driver optimizado de gran amplitud, un altavoz de agudos independiente y dos radiadores de graves. Con su función PartyBoost disfrutarás de un sonido estéreo pudiendo conectar dos altavoces JBL o crear un ambiente de fiesta con más de dos altavoces. A través del Bluetooth tendrás la posibilidad de conectar hasta dos móviles o tablets. Otra de sus grandes virtudes es que es resistente al agua y al polvo, por lo que no tendrás que preocuparte por el altavoz si lo llevas a una playa o a una reunión de amigos. Con toda la potencia de la batería que tiene integrada este altavoz, no tendrás que parar la fiesta y, además, podrás mantener tus dispositivos cargados.

Lo más destacado: JBL Original Pro Sound. Este exclusivo sistema de sonido que incluye el altavoz te permitirá disfrutar de toda su potencia como si estuvieras en una gran sala, pero al aire libre.

Altavoz bluetooth JBL Xtreme 3

La animación de cualquier fiesta o reunión de amigos no será un problema gracias a su sonido original masivo Pro Sound con cuatro drivers y dos subwoofers. Este potente altavoz te ofrece un sonido estéreo dinámico y envolvente al mismo tiempo. Es ideal para llevar a la playa o a cualquier acontecimiento al aire libre. El JBL Xtreme 3 te permitirá disfrutar de un día pleno de música gracias a sus 15 horas de autonomía. Además, gracias a su tecnología PartyBoost podrás enlazar varios altavoces al mismo tiempo y manejar la música conectados a través del bluetooth con el móvil, tableta o portátil. Al igual que la mayoría de los altavoces JBL, es resistente al agua y al polvo, por lo que no tendrás que preocuparte si lo dejas al borde de una piscina o en la arena.

Lo más destacado: Máxima potencia. Sus dos subwoofers te permitirán disfrutar al máximo de tu música favorita y pasar una tarde con amigos a tope en el lugar que elijas.

Altavoz Bluetooth JBL Flip Essential

Su potencia total de 30W es perfecta para disfrutar de una tarde de playa al aire libre con amigos. Conéctate a través del bluetooth y maneja la música utilizando tu móvil todo el día. Además, no tendrás que preocuparte por estar cerca del agua ya que este altavoz bluetooth potente JBL es impermeable y resistente al polvo. Gracias a su tela duradera, este excelente producto te durará muchísimo tiempo. Gracias a su tecnología, JBL ha desarrollado con este altavoz una solución innovadora para que tengas una experiencia inteligente, diferente y con un sonido envolvente como solo el altavoz Flip Essential puede darte.

Lo más destacado: Autonomía. Disfrutarás de la música de este altavoz bluetooth JBL Flip Essential todo el día gracias a sus 20 horas de autonomía sin necesidad de carga.

Altavoz Bluetooth JBL Clip 4

Resistente al agua y al polvo, este altavoz bluetooth the dará hasta 10 horas de autonomía para utilizarlo en cualquier sitio en el que te encuentres. Cuenta con una guía de inicio rápido que te permitirá tenerlo configurado en minutos y listo para conectar con cualquier dispositivo bluetooth como tu móvil, tableta o portátil. Llévalo en la mochila en cada uno de tus viajes gracias a su diseño ultra portátil en forma de candado. Además, cuenta con la garantía de más de 1700 valoraciones de usuarios de Amazon que han quedado satisfechos con sus prestaciones.

Lo más destacado: 8 colores a disposición. Tienes 8 colores a disposición para combinarlo con tu mochila o elegir el que más te represente.

