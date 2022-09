Los portarrollos de papel higiénico más originales para decorar el baño de tu hogar

¿Cuántas veces te ha ocurrido que en el momento exacto, te das cuenta de que no hay más papel higiénico? Para que eso no ocurra, contar con un portarrollos de papel higiénico será la solución perfecta para tu baño. Principalmente porque no solo están fabricados con el objetivo de cuidar la estética sino que, además, tendrás a la vista la cantidad de rollos disponibles en todo momento. Además, algunos de los modelos que te presentaremos hoy incluyen un cepillo de acero inoxidable para mantener limpio el inodoro. Son resistentes a la corrosión, de fácil montaje y muy duraderos.

Existen muchos tipos de portarrollos de papel higiénico de pie. Los hay de acero inoxidable, de madera, de bambú, de pvc, etc. Incluso el propio diseño puede ir variando para que puedas elegir el que mejor encaje con la decoración de tu baño. Pueden almacenar desde 2 y hasta 4 rollos con el objetivo de evitar un mal momento y, además, tenerlos ordenados de una manera cómoda, higiénica y estética. Para ayudarte a decidir por el portarrollos de papel higiénico de pie correcto para tu baño, te dejaremos aquí las 4 mejores opciones disponibles hoy en el catálogo de Amazon. Varían en precio y calidad para que puedas elegir el producto perfecto para ti.

Portarrollos de papel higiénico de pie con escobillero Susswiff

Este soporte para papel higiénico con cepillo está fabricado en acero inoxidable resistente y proporcionará un aspecto de alta calidad en tu baño. Además, es resistente al óxido, duradero y fácil de limpiar. No tendrás que preocuparte porque el vapor del baño cause corrosión en el producto, ya que está preparado para soportarlo sin problema. La superficie de contacto y los bordes del soporte para papel higiénico están pulidos y revestidos, lo que es de alta calidad y bonito. Además, no correrás peligro alguno ya que no cortará tus manos. Podrás almacenar hasta 2 rollos de papel higiénico de repuesto adicionales e incluye un portaescobilla extraíble para que sea más fácil de limpiar. Su base firme y pesada garantiza la estabilidad del portarrollos de papel higiénico de pie. Por otro lado, el diseño independiente hace que sea cómodo de llevar en cualquier momento y en cualquier lugar al baño o al baño de invitados.

Lo más destacado: Fácil montaje. No necesitarás de ninguna herramienta para poder montar este portarrollos. Podrás colocarlo en cualquier lugar del baño con absoluta comodidad.

Portarrollos de papel higiénico de pie mDesign

Este práctico portarrollos de papel higiénico se puede instalar sin taladro y también es adecuado para baños pequeños donde no hay posibilidad de montaje en la pared. Es un producto perfecto para darle un toque diferente a un baño con una decoración minimalista. Podrás almacenar hasta 4 rollos de papel para que no tengas que salir corriendo al supermercado a comprar una bolsa en medio de la noche. Además, en su bandeja superior tendrás el espacio perfecto para colocar las toallitas húmedas o incluso el móvil. Sus medidas de 20,3 x 7,3 cm x 28,3 cm son perfectas para colocar al lado del inodoro ocupando un espacio que generalmente no se utiliza.

Lo más destacado: Materiales de calidad. Este portarrollos de papel higiénico está fabricado en metal revestido y no sufrirá ningún tipo de corrosión con el vapor del baño, por lo que podrás utilizarlo durante muchos años perfectamente.

Portarrollos de papel higiénico de pie Wenko

Excelente organizador decorativo de papel higiénico para baño. Está fabricado en acero fino inoxidable que soportará perfectamente las temperaturas del baño sin sufrir ningún tipo de corrosión ni desgaste con el paso del tiempo. Podrás almacenar en él hasta 4 rollos de papel higiénico con absoluta comodidad. Para instarlo, simplemente debes girar el extremo y colocarlo en forma de L para poder colocar allí el rollo de papel en uso. Para la recarga, simplemente gira nuevamente ese extremo y podrás quitar uno de los rollos que tenías almacenados. Es un producto que no puede faltar en tu baño y que te salvará de más de un dolor de cabeza.

Lo más destacado: Las medidas perfectas. Sus medidas de 25,5 cm x 25 cm x 18 cm son ideales para poder ubicar en la esquina del baño o en aquel lugar al lado del inodoro para tener un fácil acceso a los rollos.

Portarrollos de pie para papel higiénico mDesign

Otro excelente modelo de la marca mDesign que te permitirá almacenar hasta 3 rollos de papel al mismo tiempo con el objetivo de no sufrir ningún contratiempo cuando lo necesites y tenerlo siempre a mano. Para su instalación no será necesaria ninguna herramienta ni tampoco realizar perforaciones. Podrás montarlo en minutos en cualquier lugar que consideres oportuno. Gracias a su diseño de estilo clásico, el papel girará sin ningún problema y además cabrá perfectamente en la posición del baño que elijas. Sus medidas son de 18,3 cm x 18,3 cm x 63,4 cm. A su vez, las piezas son desmontables para que puedas transportarlo de un lugar a otro en caso de que lo creas necesario. Cuenta con un acabado durable y resistente a la corrosión y es perfecto para utilizar en aquellos baños que no cuentan con accesorios de almacenaje montados en la pared.

Lo más destacado: Excelente calidad. Este práctico portarrollos de baño es de metal con acabado en plateado mate. Además, se mantendrá intacto con el paso del tiempo gracias al resistente revestimiento anticorrosión.

