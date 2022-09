Las mejores cámaras de visión trasera para colocar en tu coche y aumentar la seguridad

Las cámaras de visión trasera, como su propio nombre indica, son dispositivos que se colocan en la parte de atrás del coche, normalmente a la altura del maletero, para una mayor seguridad a la hora de estacionar o dar marcha atrás. Muchos coches la tienen incorporada, pero se pueden instalar prácticamente en cualquier vehículo con total facilidad.

Desde 2022, todos los nuevos coches que se lancen al mercado deberán incorporar la cámara trasera obligatoriamente. Es más, la DGT recomienda instalarla en los vehículos antiguos que no disponen de ella por la seguridad que aporta. No solo facilita las maniobras y los estacionamientos, también evita accidentes al tener una visión mucho más clara de los peatones que puedan pasar por detrás del coche. Es la manera de acabar con los ángulos muertos, pues los espejos retrovisores no permiten ver con claridad todo lo que ocurre, especialmente si detrás del vehículo hay niños pequeños o mascotas.

Su instalación es muy sencilla y todas ellas tienen un buen ángulo de visión, alta resolución y calidad. También son resistentes al agua para seguir haciendo uso de ellas en días de lluvia, precisamente cuando es necesario extremar la precaución. Sus cables permiten conectar la cámara a la pantalla de tu vehículo e incluso algunas incorporan un monitor independiente que se puede colocar fácilmente en cualquier lugar del coche.

Cámara de visión trasera de Ezonetronics

Esta cámara de visión trasera de Ezonetronics es de alta definición, pues ofrece 420 líneas de televisión, lo que proporciona una visión excelente y una imagen clara. El ángulo de visión de 170 grados elimina por completo cualquier ángulo muerto, reduciendo así el peligro y haciendo mucho más segura cualquier maniobra. También incorpora el sensor de imagen CMOS en color de 1/4 pulgadas con una resolución de 628 x 582 píxeles que garantiza una estupenda visión nocturna y en HD. Esto permite ver de forma clara en la oscuridad y por la noche con el objetivo de evitar accidentes por la falta de iluminación.

Tampoco tendrás que preocuparte en caso de lluvia o si lavas tu coche, pues la cámara tiene el nivel de impermeabilidad IP68, lo que garantiza la resistencia al agua. Es muy fácil de utilizar por su reducido tamaño. Su fuente de alimentación es DC 12V, por lo que es compatible con los vehículos, camiones y furgonetas con la misma fuente de alimentación.

Cámara de visión trasera Vigorflyrun Parts LTD

Esta cámara de visión trasera de Vigorflyrun Parts LTD destaca por los accesorios que incorpora: un sensor de estacionamiento junto a la cámara y un monitor de estacionamiento que también se utiliza como espejo retrovisor interior. La cámara es de alta calidad y aparcar es mucho más sencillo gracias al sensor de estacionamiento. Empezará a emitir una señal acústica cuando la distancia al coche de detrás o a cualquier objeto sea inferior a 1,5 metros.

El cable para conectar la cámara al coche es de 6 metros. También incorpora un espejo retrovisor que en la parte central tiene una pequeña pantalla con conexión directa a la cámara trasera. El monitor tiene unas medidas de 4,3 pulgadas y permite ver la imagen y la distancia de la vista trasera de manera simultánea. Es compatible con cualquier monitor retrovisor.

Cámara de visión trasera gran angular de Camecho

La cámara de visión trasera de Camecho también puede funcionar como visión delantera o lateral del vehículo. Ofrece un ángulo de 170º y alta definición con el objetivo de ayudar al estacionamiento y eliminar los puntos ciegos. Esto ayuda a proteger el coche de los pequeños objetos que de otra manera no se verían, así como a los niños pequeños o a las mascotas. El ángulo de visión es muy amplio gracias a su gran angular, lo que permite estacionar y retroceder de manera segura.

Ofrece una visión nocturna perfecta, así como resistencia al agua. La claridad y la funcionalidad es sorprendente por la noche y con condiciones meteorológicas adversas. La fuente de alimentación que incorpora es DC 12V, con conexión de cable de vídeo. Su funcionamiento es realmente sencillo y también su instalación gracias al cable de 6 metros que incorpora.

Cámara de visión trasera con regla de Kuuleyn

Tiene un ángulo de visión amplio -170 grados-, una alta definición y un sensor de imagen 1/6 3063. Tiene una resolución horizontal de 480 líneas de televisión y un área de detección de 3,8 x 2,9 milímetros. La cámara de Kuuleyn está fabricada con materiales ABS de la mejor calidad, con alta precisión, rendimiento estable y alta sensibilidad. Está diseñada para solucionar el problema de mala visión trasera del coche, lo que ayuda a estacionar y también a reducir accidentes.

La cámara está equipada con una escala para cada coche, lo que facilita mucho más las maniobras. Su diseño es pequeño, compacto y elegante, por lo que prácticamente no se notará que está colocada. Su instalación es muy sencilla, ya que se adapta perfectamente a cualquier vehículo. Es resistente al agua y la visión también es buena con lluvia, tormenta o cualquier otra climatología adversa.

Cámara de visión trasera con monitor de Xinyida

La cámara de visión trasera ofrece un ángulo de 170º para facilitar el estacionamiento, 4 LED IR para visión nocturna, así como resistencia al agua y a la lluvia. Además, también incluye un monitor de 5 pulgadas para poder observar la parte trasera del coche. Se puede ajustar a la perfección y ofrece una alta resolución de 800 x 480, pantalla a todo color, bajo consumo de energía, así como brillos y contrastes ajustables. También soporta DVD de coche, cámara STB, receptor de satélite o cualquier otro equipo de vídeo.

El monitor tiene dos entradas de vídeo con dos cables para conectar a las diferentes partes de la cámara. Es compatible con la gran mayoría de vehículos, aunque con un voltaje de funcionamiento de 12-24 V. Cuando no hay señal de vídeo, la pantalla se pone en negro, como si estuviera apagada, para evitar distracciones al volante.

