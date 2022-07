Esta afeitadora Braun tiene un 25% de descuento en Prime Day de Amazon

Cuando se cuenta con una afeitadora eléctrica el afeitado resulta mucho más sencillo y gratificante. Una buena afeitadora marcará la diferencia entre poder contar con una piel lisa y suave, a una piel enrojecida y dolorida. Afeitarse es una de las rutinas diarias de muchos hombres, por lo que es importante contar con una buena herramienta para esta tarea, como es esta Braun Series 7 que ahora puedes encontrar con un 29% de descuento en Amazon. Solo durante los días 12 y 13 de julio puedes disfrutar de miles de productos en Amazon Prime Day.

Con una buena afeitadora no solo consigues los mejores resultados en tu afeitado, sino que también los consigues en una menor cantidad de tiempo. Si te importa el cuidado de tu piel o has tenido malas experiencias en el pasado debido a que no has contado con una maquina de afeitar buena, ahora puedes saber lo que se siente al utilizar una afeitadora eléctrica de gran calidad como es esta Braun Series 7.

Braun Series 7 Afeitadora Eléctrica Hombre

Si tienes experiencia en afeitarte la barba, sabrás lo complicado que es acceder a según que zonas. Con esta Braun Series 7 no tendrás ningún tipo de problema ya que cuenta con adaptación de 360 grados para afeitar las zonas más complicadas.

Una de las ventajas que tiene esta Braun Series 7 es que cuenta con tecnología AutoSense. Esta tecnología sirve para detectar la densidad de la barba y así adaptar la potencia de la propia maquinilla, acabando incluso con las barbas más tupidas.

Este modelo es completamente resistente al agua, por lo que podrás utilizarlo tanto en seco como en mojado. Además, para que te puedas afeitar cuando más lo necesites, cuenta con una carga rápida en la que con 5 minutos tendrás toda la batería suficiente para disfrutar de un afeitado.

Para mejorar el uso del producto este incluye un accesorio de recortadora de precisión, por si quieres retocar tu barba en lugar de afeitarla entera.

Llévate a casa esta afeitadora eléctrica Braun Series 7 con el 29% de descuento y verás como mejora tu confort a la hora del afeitado.