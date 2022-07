Las 4 mejores piscinas desmontables que puedes conseguir con descuento de ManoMano ¡Solo hasta el 1 de agosto!

Las rebajas de verano siempre traen descuentos que no nos esperaos y que vienen muy bien para poder hacer compras mucho más baratas. Si en tu caso tienes un jardín y todavía no has decidido qué piscina poner para pasar estos meses de verano, vas a encontrar el modelo perfecto rápidamente. Además, gracias a las rebajas de ManoMano, que terminan el 1 de agosto, podrás comprar desde hoy mismo una piscina desmontable o un spa para el jardín de tu casa mucho más barato.

Te proponemos dos modelos de piscina y dos spas para que escojas el que más se ajuste a tu presupuesto y a tu jardín. ManoMano te garantiza la mejor calidad, un precio accesible y unas rebajas en sus productos que no dejan indiferente a nadie. No dejes pasar esta oportunidad y compra la piscina que siempre has querido tener en tu patio.

Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel

Esta piscina de Bestway te garantiza pasar unos días de verano mucho más refrescantes. Es muy fácil de montar, de hecho, no necesitarás herramientas para hacerlo. Además, su estructura es muy sólida y resistente: ha sido fabricada con acero rectangular con protección contra la corrosión.

Su interior tiene un diseño en mosaico, lo que le aporta elegancia y tradicionalidad a esta piscina que ahora puedes comprar en ManoMano por mucho menos. Habitualmente cuesta casi 700 euros, pero ahora por tan solo 627,95 euros puedes llevarte una piscina con depuradora de arena incluida, válvula de drenaje y escalera para poder entrar y salir de ella con total seguridad.

Comprar en ManoMano por 690,75 626,95 euros

Spa Hinchable Bestway Lay-Z-Spa Cancún

El Spa hinchable Cancún desprende comodidad, relajación y diversión lo mires por donde lo mires. Si prefieres no ser tradicional comprando una piscina, esta es la opción perfecta para ti. El Spa hinchable de Bestway ofrece masaje relajante hasta para cuatro personas, por lo que tiene una capacidad bastante amplia. Además, lo podrás colocar tanto en exterior como en interior y, gracias a la bomba que trae incorporada, tú no tendrás que esforzarte en hincharlo.

Como no podía ser de otra manera, incluye una función de calentamiento automático por lo que la temperatura del agua estará siempre perfecta, pudiendo llegar incluso hasta los 40º. Su revestimiento es robusto, duradero y está a prueba de pinchazos.

Gracias a las rebajas de ManoMano ahora puedes comprar este Spa por mucho menos de su precio original. Olvídate de pagar los 460 euros que cuesta habitualmente y consíguelo ahora y hasta el 1 de agosto por tan solo 417,95 euros.

Comprar en ManoMano por 459,75 417,95 euros

Piscina Desmontable Tubular Bestway Steel Pro Max

Esta piscina desmontable disponible en ManoMano por tan solo 487€ no deja indiferente a nadie por su diseño de madera. Es circular, se monta y se desmonta rápidamente e incluye una depuradora de cartucho.

Al igual que en los casos anteriores, ha sido construida con materiales muy resistentes sometidos a pruebas de calidad, por lo que no es una piscina que te vaya a durar este verano, sino que la podrás guardar para los años siguientes. Además, ¡la diversión con esta piscina Bestway está garantizada!

Comprar en ManoMano por 535,70 487 euros

Spa Hinchable Bestway Lay-Z-Spa Hawaii

En último lugar y no por ello de menos calidad, tenemos el Spa hinchable Hawaii, con una mayor dimensión que otros modelos: tiene seis asientos. Cuenta con 140 salidas de burbujas para aportar una sensación todavía más relajante y para lograr una experiencia de masaje a todos los ocupantes. Es duradero, resistente y no tarda nada en hincharse, por lo que tú no tendrás que esforzarte en ponerlo en marcha, tu única preocupación será sentarte y disfrutar de un baño relajante. Además, lo puedes colocar tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a las esperadas rebajas de ManoMano ahora puedes conseguir este completo Spa por tan solo 699,95, cuando anteriormente costaba casi 770 euros. Una oportunidad única que tendrás que aprovechar antes de que llegue el 1 de agosto.

Comprar en ManoMano por 769,95 699,95 euros