El monitor gaming del que todo el mundo habla disponible con un 20% de descuento ¡Solo en Amazon!

Los gamers están de enhorabuena, ya que uno de los monitores más demandados por parte de los jugadores de todo el mundo, el Samsung LS32AG322NUXEN está disponible durante tan solo unos días con una oferta nunca vista, con la que no podremos ahorrar algo más de 50 euros en su compra, disponible en Amazon.

Sin duda estamos en el auge del mundo del videojuego, con más de 3.000 millones de jugadores en todo el planeta solo en el pasado año, siendo el ordenador la plataforma favorita para ellos. Por eso se trata de algo fundamental disponer de un monitor a la altura de los títulos de última generación, para sacarles el máximo partido y disfrutarlos a lo grande.

Descubre el monitor Samsung LS32AG322NUXEN

La marca Samsung es sinónimo de calidad y prestaciones, no en vano es una de las referencias del mundo tecnológico desde hace décadas. Por eso no resulta extraño que el monitor LS32AG322NUXEN esté siendo un éxito en ventas y mucho más aún con este descuento del 20% que todavía estará vigente unos días más.

Con sus 32 pulgadas y su Frecuencia de actualización de 165Hz elimina cualquier retraso durante nuestras partidas, facilitando un juego fluido y de igual a igual con los rivales. Del mismo modo, con un tiempo de respuesta de 1ms, los píxeles cambian de color de manera instantánea, lo que permite mantener el ritmo de la acción en todo momento. Todo con un diseño sin bordes en tres de sus cuatro lados que permitirá combinar varias pantallas sin que perdamos ningún detalle en su unión.

Comprar en Amazon por 249,99 199,00€

Últimos días para aprovechar la oferta de 50,99 euros de descuento

Si todavía eres de los gamers que no disponen del Samsung LS32AG322NUXEN, deberías saber que queda poco tiempo para que la oferta del 20% de descuento finalice. No es de extrañar la alta demanda, ya que este monitor cuenta con la tecnología AMD FreeSync Premium, de sincronización adaptativa, que reduce el desgarro de la pantalla, el parpadeo y la latencia de entrada. Pero no solo eso, otro de sus puntos fuertes es el modo Eye Saber que minimiza la luz azul para mantener los ojos relajados y disminuir la tan temida fatiga visual que provocan los videojuegos. Sin duda una de las mejores opciones del mercado para los gamers que no debes dejar pasar.

