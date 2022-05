¡No pases calor este verano! Este ventilador de torre de Cecotec ahora con más de 100 euros de descuento

Cuando pensamos en el verano se nos viene a la cabeza los días de playa y piscina con amigos y familia. Pero no todo es tan agradable en verano, ya que el calor va de la mano con esta estación. No queremos imaginar lo que es volver a las tardes de calor o las noches en las que es imposible conciliar el sueño. Por este motivo tener un hogar preparado para el calor es un aspecto fundamental. No importa si tu casa no cuenta con aire acondicionado, ya que hoy en día existen otras alternativas que ofrecen resultados óptimos para sobrevivir al calor dentro de casa.

Uno de los clásicos dispositivos que nunca fallan son los ventiladores, los hay de todo tipo: de techo, de mesa, de torre... Y Cecotec, la marca valenciana de referencia en tecnología para el hogar, dispone de una gran variedad de dispositivos con la más avanzada tecnología en su catálogo.

En este caso vamos a resaltar el ventilador de torre Cecotec EnergySilence 850 Skyline, que dispone de una oferta muy especial. Cecotec tira los precios de este ventilador de torre con un descuento del 74% en su precio habitual. Aprovecha esta rebaja y consíguelo por menos de 40 euros. Conoce ahora todas sus prestaciones y adelántate a las olas de calor.

Ventilador de torre Cecotec EnergySilence 850 Skyline

Cecotec nos presenta su ventilador de torre más silencioso. Se trata del EnergySilence 850 Skyline que cuenta con 45W de potencia para asegurar la ventilación de toda la estancia de la casa.

El funcionamiento del ventilador de torre EnergySilence 850 Skyline es muy sencillo e intuitivo solo tendrás que elegir entre sus tres velocidades. Dispone de un temporizador de 2 horas para que te despreocupes de si lo has dejado conectado o no.

Su diseño cuenta con un asa para transportarlo con comodidad por toda la casa. Además mide 33 pulgadas y cuenta con una oscilación de 70 grados por lo que el flujo de aire alcanzará casi la totalidad del lugar.

Recuerda que esta súper oferta estará disponible por tiempo limitado. Ahora que ya conoces todo lo que este ventilador de torre de Cecotec puede hacer por ti, no dejes pasar la oportunidad. ¡Está rebajado más de 100 euros!