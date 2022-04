Día de la madre 2022: 6 ideas de ramos originales con un 20% de descuento

El Día de la Madre está al llegar y seguro que estás deseando encontrar el regalo perfecto para decir a tu madre lo mucho que le quieres. Sabemos que esto se demuestra día a día, pero sí además, quieres que el Día de la Madre sea todavía más especial tienes que buscar aquello que consiga sorprender. Regalar un ramo de flores es siempre una opción ideal entre los regalos para madres ya que es un detalle elegante, delicado que aporta un aroma y color único.

Con los ramos de flores especiales para el Día de la Madre que Divain Bouquet tiene disponible en su catálogo, podrás llenar de luz y color cualquier rincón del hogar. Ahora puedes conseguirlos con un 20% de descuento gracias al código de descuento "FLOR20". En este artículo hemos seleccionado algunos ramos de flores que conquistarán a cualquier madre.

Elige cualquiera de ellos y recíbelo en casa o dónde quieras, estos son los mejores ramos de flores para regalar en el Día de la Madre 2022. Tanto si tu madre es una amante de los ramos clásicos, como si prefiere mezclas originales, seguro que encuentras el ramo perfecto para ella en Divain Bouquet.

Keukenhof - Ramo de flores

El Keukenhof es uno de los ramos de flores perfectos que podrás regalar en el Día de la Madre. Con su mezcla de flores de diferentes tamaños y colores, aportará un destello de luz, color y alegría al hogar de la mujer que más que más quieres. Es un conjunto muy elegante y lleno de luz que no requiere de muchos cuidados para mantenerse perfecto durante más tiempo.

Ramo Eternal - Idea de regal

Si quieres hacer una apuesta segura en tu ramo de flores para este Día de la Madre 2022, siempre puedes apostar por las rosas rojas. Con ellas es imposible no acertar. Sea para regalar en el Día de la Madre o cualquier otro día del año, estas rosas contagian de pasión y elegancia cualquier rincón del hogar. Sus tonos intensos y su mezcla de ramas verdes le encantarán.

Ramo de flores Hollywood

Este modelo es para dejar a tu madre con la boca abierta. No tiene nada que ver con otros modelos que encontrarás en la página web de Divain Bouquet. Este ramo de flores está pensado para regalar a la estrella de la casa. Se trata de un thriller apasionante que llegará a tu vida para impresionarte con el mayor Plot twist de la historia. Su colorido alegrará cualquier rincón del hogar aportando un aire de lo más sofisticado. Ahora puedes conseguirlo con un 20% de descuento gracias al cupón "FLOR20"

La, La, La - Día de la Madre

Como ya anuncia su título, este modelo de ramo de flores es uno de los más alegres que vas a encontrar en la página web de Divain Bouquet. Es la opción más elegante y de tonos verdes que encontrarás. Con este ramo de flores traerás un poco de bosque a tu hogar gracias a su mezcla de helechos y agapantus. Aporta un toque muy fresco y natural y que dejará un aroma a naturaleza por toda la casa. Una idea perfecta para regalar en el Día de la Madre.

Ramo de flores Heart Attack

Con este ramo de flores no le dará un infarto al corazón, pero sí se le llenará de amor. Este modelo de ramo hecho a base de rosas es uno de los más elegantes que puedes encontrar. Está compuesto por elegantes rosas fucsias, eucalipto y ruscus que dejará hipnotizada a tu madre en este día tan especial. Emana una mezcla de amor y sencillez que no deja indiferente a nadie. Si todavía no te has decidido por el regalo perfecto para el Día de la Madre aquí lo tienes.

Ramo de flores Ayana - Día de la Madre

Ayana es un nombre africano que significa "flor hermosa". Este modelo de ramo de flores combina crisantemos, agapantus, lysyanthus y clavelinas con unas arrebatadoras rosas verdes que lo vuelven inconfundible. Es el modelo perfecto para demostrar a tu madre lo especial que es en el Día de la Madre y todos los días de tu vida. Aprovecha el cupón de descuento "FLOR20" para tener una rebaja del 20% en la web de Divain Bouquet.

