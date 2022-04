5 regalos para el Día de la Madre por menos de 30 euros que encontrarás en AliExpress

El Día de la Madre 2022 se celebra como cada año el primer domingo de mayo. Ya queda muy poco para que llegue esta fecha y, con ella, el regalo correspondiente para tu madre. Si no sabes aún qué regalarle, te proponemos cinco ideas de productos de AliExpress por menos de 30 euros para que dejes de buscar.

Todos estos productos los recibirás antes del 1 de mayo, son baratos y muy prácticos y funcionales.

Si quieres ser mas original este año opta por comprarle a tu madre tecnología, belleza o accesorios útiles. Te enseñamos las mejores ideas de AliExpress.

Set de belleza: plancha de pelo + secador

Si tu madre es viajera querrá tener un set de secador y plancha que pueda llevarse a todas sus escapadas. Este que encontramos en AliExpress por menos de 30 euros es perfecto para llevarlo en la maleta sin que ocupe mucho espacio. El secador alcanza 1200 W y la plancha 30 W, por lo que ofrecen la potencia suficiente como para salir del paso cuando estás de viaje y, además, no estropea el cabello.

Viene acompañado de un neceser donde irán ambos productos protegidos. Si no sabes qué regalarle a tu madre, esta idea es barata y muy práctica.

Comprar en AliExpress

Gafas de sol marrones de HAWKERS

HAWKERS es una marca que proporciona calidad en sus gafas de sol a un precio asequible. A ello se le suma que AliExpress es una tienda online que por precios bajos te ofrece las mejores prestaciones. Es el caso de las gafas de sol marrones de HWAKERS, que las puedes conseguir por menos de 30 euros y eso no significa que sean perjudiciales para la vista.

Estas gafas de sol se caracterizan por tener una protección UV400 y tienen lentes de TR18 con el sello de Eastaman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Además, tienen el equilibrio perfecto entre claridad y resistencia.

Comprar en AliExpress

Reloj inteligente de IWO

Llevar en la muñeca un reloj inteligente que facilite el día a día es posible con productos como este a buen precio. Si quieres sorprender a tu madre, un Smartwatch es perfecto para que lo pueda llevar siempre consigo. Podrá responder llamadas desde él, monitorear su estado de salud y realizar un seguimiento de las actividades físicas que lleve a cabo a lo largo del día. Este modelo de IWO está disponible en varios colores, es ligero y tarda muy pocas horas en recargar su batería.

Comprar en AliExpress

Auriculares inalámbricos de Lenovo para el Día de la Madre

Regalar tecnología siempre es un acierto y más si es para una ocasión como lo es el Día de la Madre de 2022. En esta fecha tan señalada puedes sorprender a tu madre con unos auriculares inalámbricos que se acoplan perfectamente a la oreja, que no pesan y que no causan ningún dolor. Se puede practicar deporte con ellos sin que se caigan y tienen un autonomía asombrante de catorce horas en funcionamiento. No hay mejor forma que sorprender a tu madre que con unos cascos inalámbricos que proporcionan un sonido de calidad.

Comprar en AliExpress

Estaciones de carga para móvil y reloj inteligente

Si tu madre tiene varios dispositivos tecnológicos le encantará poder cargarlos a la vez en una estación de carga destinada a ello y que, además, queda bien con la decoración. Este compartimiento es compatible con varias marcas como Apple, Samsung y Sony y es apta para un móvil y un reloj inteligente. Ha sido fabricada en bambú, por lo que es elegante y cuadra a la perfección en cualquier ambiente.

Comprar en AliExpress