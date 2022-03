La batería de cocina BRA Premiere casi a mitad de precio: ¡está arrasando en Amazon!

Las baterías de cocina son muy necesarias para contar con una buena variedad de cacerolas y así cocinar todo tipo de preparaciones. Según un plato u otro o los comensales que vayan a disfrutar de la comida, utilizarás una cacerola más grande o más pequeña. Ahora es posible conseguir diversas piezas gracias a los conjuntos de ollas que encontramos en Amazon al mejor precio.

BRA es un referente en menaje de cocina en nuestro país, ya que sus sartenes, cacerolas y utensilios son de los que mejores calidades presentan y los que cuentan con un mejor resultado con el paso de los años. En este caso te enseñamos la batería de cocina BRA Premiere con la que podrás disfrutar de las mejores calidades y ahora con un descuento del 47%. Además, es un producto que solo podrás encontrar en Amazon, y ahora lo puedes conseguir en oferta.

Características de la batería de cocina BRA Premiere

El conjunto de ollas de BRA Premiere se caracteriza por estar fabricado en aluminio fundido y antiadherente, por lo que no será necesario que emplees mucha cantidad de aceite en tus preparaciones. La marca garantiza que no se te queden pegados los alimentos y, a todo ello, se le suma que están libres de PFOA, por lo que contarás con la tranquilidad de que no incluyen ningún agente tóxico para la salud.

Podrás elegir entre una batería de tres, cuatro o cinco piezas, pero la BRA Premiere de cuatro es la que mejor precio tiene. Sus piezas tienen diversos tamaños, ya que se incluye un cazo de 16 centímetros, una cacerola baja de 28, cm y otras dos más altas de 20 y 24 cm. Cada una de ellas es ideal para un tipo de preparación diferente.

Cuenta con asas de siliconas en color rojo que son extraíbles, por lo que si las quitas podrás introducir las cacerolas también en el horno. Gracias a ellas podrás manipular las ollas sin llegarte a quemas las manos, ya que son muy buen aislante del calor. Y, como no, vienen con sus respectivas tapas de cristal.

Comprar en Amazon por 173,90€ 92,99€

¿Cuánto cuesta la batería de cocina BRA Premiere?

El precio de la batería de BRA Premiere es lo mejor que te puedes encontrar en el mercado. Gracias al 47% de descuento que tienen en Amazon cada pieza te saldrá por poco más de 20 euros, costando el conjunto 92,99€. Olvídate de pagar los 173,90 que costaba anteriormente y aprovecha la oportunidad.

Además, si sigues unas recomendaciones muy simples conseguirás que las cacerolas te duren muchos años. Por ejemplo, lo mejor es que no las laves en el lavavajillas, sino a mano, con agua templada y una vez que se hayan enfriado. También son muy importante los utensilios que utilices, ya que los de acero pueden rayar la base de las ollas. Lo mejor es que emplees cazos y palas que sean de madera o de silicona.

Disfruta de una batería de cocina de BRA nueva gracias a esta oferta de Amazon con la que será tuya casi a mitad de precio. Recuerda que es un descuento por tiempo limitado y se están agotando, así que es el momento de decidirte y hacerte con cuatro piezas fundamentales en tu cocina. ¡Y de muy buena calidad!

