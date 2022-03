7 camisetas divertidas con las que triunfarás este Día del Padre 2022

Las mejores ideas de regalos para el Día del Padre son, sin duda, aquellos que pueden hacer sonreír: una camiseta con un mensaje divertido, un set de camisetas padre e hijo, o un conjunto que puedan usar el padre y el hijo.

Hemos elegido las camisetas más originales para padres y las que tienen los diseños y las frases más sugerentes, para ayudarte a elegir tu regalo en este Día del Padre 2022.

Según la personalidad de tu padre elegirás una u otra, si es un amante de los videojuegos o del cine o incluso si es el manitas de la casa, hay un modelo perfecto para cada uno.

Camiseta "Papá Siempre Tiene Razón"

Esta una de las camisetas del Día del Padre más divertidas y cualquier padre estará encantado de usarla. El mensaje dice "Papá siempre tiene razón (Cuando mamá no está cerca)". Puedes elegirla en varios colores, en 100% algodón o una combinación de algodón y poliéster, según el color. El tejido es ligero y tiene la manga de doble puntada y bastilla baja.

Pack de 3 camisetas para un papá y sus hijos gamers

Este es un pack de tres camisetas para una familia de gamers, una para el padre, otra para el hijo mayor y una tercera para el hijo más pequeño, uno de los mejores regalos para el Día del Padre para ir toda la familia conjuntada.

Camiseta Papá-Saurio Rex

Si buscas un regalo del Día del Padre especial, opta por una camiseta original. ¿A tu padre le gusta Jurassic Park? Regálale una camisera Papá-Saurio Rex, fabricada en algodón o una mezcla de algodón y poliéster, según el color que escojas. El modelo es clásico, de manga corta, de doble puntada y bastilla baja.

Camiseta "Si Papá No Puede Arreglarlo Nadie Puede"

Para un padre que puede arreglarlo todo en casa, este es el regalo del Día del padre perfecto.

Puedes elegir este diseño en varios colores de camisetas, en algodón o una mezcla de algodón y poliéster, según el color que elijas. El modelo es el clásico y las mangas de doble puntada, con bastilla baja, como en el resto de camisetas que hemos visto.

Camiseta para el Día del Padre "El Mejor Papá del Mundo"

Una camiseta con el mensaje "El mejor papá del Mundo" es una muy buena opción de regalo para el Día del padre, pero este diseño, además, les gustará mucho a los padres a los que les gusta el estilo retro de los años 60, 70 y 80.

De tejido ligero, en varios colores a elección, en algodón o poliéster. El corte es el clásico, con manga corta de doble puntada y bastilla baja.

Set camisetas padre y body bebé

Las camisetas padre e hijo son un gran regalo para los padres y, si el niño es pequeño, la opción es este pack de camiseta y body con un mensaje divertido.

Ambas prendas son de manga corta, fabricadas en 100% algodón semi-peinado e impresas con una avanzada tecnología de impresión.

Set camiseta papa y body bebe

Otra opción de camisetas padre e hijo, en este caso, con un mensaje especial muy divertido y moderno "Keep Calm My Dad is A Hero", de la marca Zarlivia Clothing. Si te gusta este regalo, recuerda escoger los colores y las medidas. La tela es algodón, apta para lavadoras, secadora y plancha.

¿Ya has decidido qué regalar para el día del padre? Ahora solo pincha en los enlaces, haz la compra y espera que llegue a casa el regalo para sorprender a tu padre en el 19 de marzo.